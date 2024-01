Prvaki pri najučinkovitejši ekipi lige, obeta se zvezdniški obračun

Indiana in Denver se bosta srečala še drugič v devetih dneh, vendar je to druga ekipa Pacers, ki so jo Nuggets premagali 14. januarja. Od tistega poraza v Denverju s 109:117 so Pacers 17. januarja prevetrili svojo zasedbo tako, da so v svoje vrste zvabili Pascala Siakama iz Toronta in k Raptorsom poslali tri izbire v prvem krogu in tri igralce, vključno z nekdanjim članom Denverja Brucom Brownom. "Še vedno se lovimo," je o igranju z novim soigralcem povedal prvi zvezdnik Indiane Tyrese Haliburton. "To zahteva čas, vsi potrebujemo nekaj časa. Verjamem, da bo bolje iz tekme v tekmo," je še dejal Haliburton, ki je imel v zadnjem času veliko težav s poškodbo stegenske mišice, zaradi katere je izpustil pet tekem.

Indiana je od prihoda Pascala Siakama na treh tekmah zmagala le enkrat. Foto: Guliverimage

Na drugi strani Indiano med drugim čaka razpoloženi Nikola Jokić, ki je imel na zadnjih 12 tekmah kar 74,9-odstotni met iz igre in dosega skoraj povprečje trojnega dvojčka sezone (26,1 točke, 11,9 skoka in 9,1 asistence). Gledalci v Washingtonu so mu ob koncu nedeljske tekme vzklikali: "MVP, MVP!" "To je edinstveno," je po tisti tekmi dejal trener Denverja Michael Malone. "To se ne zgodi zelo pogosto, zato mislim, da gre samo za priznanje njegove veličine. Nikola je izjemen košarkar, MVP, ekipo je popeljal do naslova," je svojega varovanca pohvalil Malone.

Dallas Mavericks z Luko Dončićem naslednja tekma čaka v noči na četrtek (2.30), ko bodo v American Airlines areni gostovali Phoenix Suns.

