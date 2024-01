Glasni Dončićev soigralec, ki ne prekipeva od zadovoljstva

Ko so Dallas Mavericks v poletnem prestopnem roku v svoje vrste pripeljali Granta Williamsa, so takrat številni navijači franšize iz Teksasa upali in pričakovali, da bo 25-letni nekdanji član Bostona eden izmed nosilcev igre zasedbe iz Dallasa, a je ta po vzpodbudnem začetku v zadnjem času močno padel v svoji formi in prižgal alarme ter vzbudil val nezadovoljstva med navijači Dallasa. Williams, ki ga je Boston leta 2019 izbral kot 22. igralca na naboru, je v zadnji sezoni v dresu Bostona v povprečju dosegal 8,1 točke in 4,6 skoka ob 45,4-odstotnem metu iz igre. Poleti sta bili v prestop 198 centimetrov visokega Granta Williamsa vključeni še dve franšizi. Williamsovi nekdanji Boston Celtics so takrat v zameno dobili tri izbore drugega kroga na naborih 2024, 2025 in 2028, medtem ko bodo San Antonio Spurs ob dveh izborih v drugem krogu naborov dobili še Reggieja Bullocka.

Ob odmevnem prestopu so mnogi pričakovali, da bo Williams veliko bolj zaznamoval predstave Dallasa od mladega Derecka Livelyja II, ki pa je že v svoji prvi NBA sezoni močno zasenčil šest let starejšega kolega. Williams je od tega, da je imel v poletnih pripravah zagotovljeno mesto v prvi peterki Mavsov, in solidnega starta v sezono hitro obsedel na klopi. Na 38 tekmah je v povprečju dosegel 8,2 točke, 3,5 skoka in 1,7 asistence na tekmo, zadel pa je 41,3 odstotka metov iz igre oziroma veliko manj, kot so od njega pričakovali pri Dallasu, s katerim je ameriški košarkar pred letošnjo sezono podpisal štiriletno pogodbo.

Grant Williams bo v noči na torek igral proti svoji nekdanji ekipi. Foto: Reuters

"Moja sezona? Ni dobro."

Prvič po odhodu iz Bostona 25-letnega košarkarja v noči na torek čaka obračun z nekdanjim klubom, pred tem pa je spregovoril tudi na novinarski konferenci, kjer je brez dlake na jeziku spregovoril tudi o svoji trenutni sezoni za pozabo. "Ni dobro, daleč od tega, a če je bila prva polovica sezone slaba, ne pomeni, da bo takšna tudi druga," je na vprašanje, kaj meni o svojih predstavah, povedal Williams. Ta je na začetku sezone na šestih izmed prvih osmih tekem ob več kot 50-odstotnem metu presegel dvomestno število točk in navdušil navijače Dallasa, ki je takrat prekipeval od samozavesti. "50 odstotkov zadetih metov za tri zame ni dovolj dobro. Moram biti še boljši," je bil takrat jasen Williams, ki pa je od takrat drastično padel v svojih predstavah.

Na zadnjih 30 tekmah je za Dallas v povprečju dosegal le 6,6 točke in 3,4 skoka na tekmo, iz igre zadeva le s 37-odstotno natančnostjo, strateg Dallasa Jason Kidd pa je ob skromnih predstavah v kadru Dallasa prednost namenil Derricku Jonesu Jr., pa tudi Danteju Exumu, Joshu Greenu in Timu Hardawayu Jr., ki so v predstavah "prehiteli" nezadovoljenega Williamsa, za katerega sicer velja, da je med glasnejšimi v slačilnici Dallasa, na kar je že ob začetku sezone v šali opozoril tudi Luka Dončić. "Grant je vodja tudi zunaj parketa, veliko govori, včasih še preveč (smeh, op. p.). Je odličen fant in zagotovo nam bo močno pomagal," je konec septembra dejal Dončić, ki pa skupaj s soigralci v Williamsu (še) ni dobil tistega, kar so iskali.

Foto: Guliverimage

"Nimam pravice, da se pritožujem"

Williams je imel sicer v sezoni tudi nekaj težav s poškodbami, nekaj preglavic mu je povzročal gleženj, a 25-letni košarkar v tem ne želi iskati razlogov za neprepričljive predstave. "Moram biti boljši in ekipi pomagati dosegati zmage. Vsi prestajamo nekaj, videl sem košarkarje, ki so igrali kljub velikim težavam s poškodbami. Nimam pravice, da se pritožujem, razen če mislim odnehati. Zato želim stopiti na parket in dati vse od sebe. Ne glede na to, ali sem na sto, 60 ali 50 odstotkih, bom dal tej ekipi vse, da ji pomagam dosegati zmage," je bil jasen Williams.

Kar zadeva težave pri prilagajanju na novo ekipo, je Williams pojasnil, da v tem primeru nikakor ni težava v Dallasu. Ceni pomoč, ki jo je prejel pri pripravah na novo okolje, vendar se še vedno uči čim bolje izkoristiti svoj vpliv v obrambnem sistemu in v napadu, ko mu met ne steče. "Težava ni v ničemer, kar so naredili v klubu," je dejal Williams. "Opravili so fenomenalno delo, ko so me poskušali pripraviti in navaditi na novo okolje, in res se počutim kot doma. Zame je pomembno razumevanje obrambnega sistema in to, kako dodati svoj učinek v napadu, ko nimam žoge v rokah, da bi metal, in ko ne zadevam tako, kot sem na začetku sezone. Verjamem, da se bo moj odstotek meta dvignil, moje predstave v napadu me ne skrbijo, pomembna je moja vloga v obrambi, da opravim to, za kar so me pripeljali, moram pa biti samozavesten v tej vlogi," je pred obračunom s svojim nekdanjim klubom še dejal Williams.

Preberite še: