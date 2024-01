Trdnjavo TD Garden skušajo zrušiti prvaki

Boston Celtics so doma to sezono še nepremagani.

Boston Celtics so doma to sezono še nepremagani. Foto: Reuters

Denver Nuggets z Nikolo Jokićem so branilci naslova prvaka, ki imajo to sezono 28 zmag in 14 porazov. Boston Celtics so z 32 zmagami in le devetimi porazi najboljša ekipa te sezone. Predvsem je navdušujoč njihov izkupiček na domačem parketu – 20 tekem, 20 zmag. Je torek prvak Denver, za katerega zaradi poškodbe še naprej ne igra Vlatko Čančar, tisti, ki bo prvi zmagal v legendarnem TD Gardnu v Bostonu?

Liga NBA, 19. januar

Lestvica