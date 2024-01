V noči na petek so košarkarji v ligi NBA odigrali pet tekem. Vodilno moštvo zahodne konference Minnesota Timberwolves je za četrto zaporedno zmago s 118:103 premagalo Memphis Grizzlies, Oklahoma pa je slavila na gostovanju pri Utah Jazz, ob zmagi New York Knicks je blestel Jalen Brunson. Luka Dončić bi moral naslednjo tekmo z Dallasom odigrati v noči na soboto v gosteh pri Golden Statu, a je dvoboj zaradi tragičnega dogodka, smrti srbskega stratega Dejana Milojevića, prestavljen. Vodstvo tekmovanja bo nov termin srečanja javilo naknadno.

Jalen Brunson je na tekmi proti Washington Wizards dosegel 20 od svojih 41 točk v zadnji četrtini in New York Knicks v Madison Square Gardnu popeljal do tesne zmage s 113:109. Brunson, ki je dan prej ob vrnitvi po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe dosegel 30 točk, je tokrat v domači dvorani k zmagi dodal osem skokov in osem podaj. Julius Randle je prispeval 21 točk za New York, Donte DiVincenzo in OG Anunoby pa jih sta dosegla vsak po 19 in kratkohlačnikom pomagala izničiti tudi kar 17 izgubljenih žog.

V Torontu so gosti iz Chicaga slavili s 116:110, potem ko sta tako Nikola Vučević kot DeMar DeRozan za bike dosegla vsak po 24 točk. Vučević je dodal 14 skokov in sedem podaj, Colby White pa je k zmagi v gosteh prispeval 23 točk. Scottie Barnes je bil prvi strelec Toronta z 31 točkami.

"Vedeli smo, da so ekipa, ki se nikoli ne preda, da z njimi ne bo lepe tekme," je dejal Vučević: "Igrajo zelo fizično in tudi v obrambi si pomagajo na veliko različnih načinov. Zato smo vedeli, da moramo vztrajati pri svoji igri. In fantje so na koncu pokazali odlično igro, gre za izvrsten timski trud."

Anthony Edwards je 26 od 28 točk dosegel v drugem polčasu. Foto: Reuters

V Minneapolisu so volkovi precej zlahka opravili z grizliji, ki so jih povsem zdesetkale poškodbe. Anthony Edwards je 26 od svojih skupno 28 točk dosegel v drugem polčasu, Rudy Gobert pa je k zmagi prispeval 17 točk, deset skokov in šest podaj.

Pri gostih, ki so na deveti tekmi začeli še v osmi kombinaciji začetne postave, je 36 točk zbral Jaren Jackson ml., Luke Kennard jih je tokrat dodal 18.

Zmagala je tudi Oklahoma. Druga najboljša ekipa zahodne konference je na gostovanju pri Utah Jazz slavila s 134:129 in prekinila zmagoviti niz jazzerjev, ki je trajal šest tekem. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 31 točk, Jalen Williams pa je 11 od svojih skupno 27 točk dosegel v zadnji četrtini.

Indiana je v Sacramentu brez poškodovanega Tyreseja Haliburtona, ki je po poškodbi stegenske mišice proti Bostonu (8. januarja) izpustil štiri tekme in bo odsoten vsaj še do konca tega tedna, v tesni končnici le strla odpor gostiteljev in slavila s 126:121. Sedem košarkarjev je ob zmagi doseglo dvomestno število točk, najbolj razpoložen je bil s 25 Bennedict Mathurin.

Kamerunec Pascal Siakam, ki se je iz Toronta nedavno odpravil k Indiani, na gostovanju v Kaliforniji še ni debitiral v novem dresu. Navijači Indiane bi ga lahko prvič spremljali na delu v noči na soboto, ko bodo Pacers gostovali pri Portlandu.

Luko Dončića naslednja tekma v ligi NBA z Dallasom čaka v noči na torek. Foto: Reuters

Tisti večer bi moral po prvotnem načrtu nastopiti tudi Dallas. Mavericksi naj bi gostovali v San Franciscu pri Golden State Warriors, a je dvoboj med Telički in Bojevniki po nenadni izgubi Dejana Milojevića, smrti 46-letnega zelo priljubljenega srbskega trenerja, ki je pri Golden Statu opravljal vlogo pomočnika glavnega trenerja Steva Kerra in ga je v sredo izdalo srce, prestavljen. Vodstvo tekmovanja bo nov termin sporočilo naknadno. V noči na četrtek je bila prestavljena že tekma med Utahom in Golden Statom. Razlog za dve prestavljeni tekmi je v tem, da so bili igralci priča srčnemu zastoju trenerja Milojevića, saj se je zgodilo med večerjo ekipe. Zanje je torej bil to zelo travmatičen trenutek.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/IeZF14dZra — NBA Communications (@NBAPR) January 18, 2024

Tako bo za Luko Dončića in soigralce napočil daljši počitek, ki bo 24-letnemu Slovencu zagotovo prišel prav, saj ga v zadnjem obdobju ovirajo bolečine v gležnju. Dallas bo naslednjo tekmo v ligi NBA odigral šele v noči na torek, ko bo na domačem parketu pričakal najneugodnejšega tekmeca, vodilno ekipo sezone Boston Celtics (32 zmag in devet porazov). Dallas z razmerjem 24-18 v zahodni konferenci trenutno zaseda sedmo mesto, ki mu ne zagotavlja neposrednega preboja v končnico, ampak igranje play-ina.

Liga NBA, 18. januar

Lestvica

