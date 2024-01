Padec Luke Dončića na prestižni lestvici

V noči na nedeljo bo v ligi NBA odigranih osem tekem. Začelo se bo s sobotno matinejo v Detroitu, kjer se bodo z vlogo absolutnega favorita spopadli Milwaukee Bucks. Njihov najboljši igralec Giannis Antetokounmpo je na lestvici kandidatov za prestižno priznanje MVP igralca sezone prehitel Luko Dončića in se povzdignil na četrto mesto. V vodstvu je Joel Embiid (Philadelphia), ki bo s 76ers gostoval pri Charlottu, v derbiju zahodne konference pa se bosta spopadli vodilni ekipi Minnesota in Oklahoma City.

Joel Embiid ostaja v vodstvu, Nikola Jokić pa na drugem mestu. Foto: Guliverimage Kateri košarkar v ligi NBA bo oklican za najkoristnejšega igralca lige? Na lestvici Kia MVP Ladder, ki je bila osvežena v petek, ostaja na prvem mestu center Philadelphie 76ers Joel Embiid. Kamerunec je prestižno priznanje osvojil že v prejšnji sezoni. Tudi v tej sezoni je najboljši strelec lige NBA (35,1 točke), na tekmo prispeva še 11,6 skoka in 6,1 asistence. O tem, kako pomemben je za svojo ekipo, priča podatek, kako imajo 76ers na tekmah, na katerih je nastopil, v tej sezoni razmerje zmag in porazov 23-6, brez njega pa zgolj 3-7.

Na drugem mestu ostaja Srb Nikola Jokić (Denver), ki je v noči na soboto v gosteh skupaj s soigralci, med katerimi še vedno ni poškodovanega Vlatka Čančarja, premagal vodilni Boston in zmago posvetil umrlemu rojaku Dejanu Milojeviću, tretji ostaja Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), na četrto mesto pa se je s petega povzpel prvi as Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo.

Luka Dončić je na lestvici kandidatov za priznanje MVP rednega dela sezone s četrtega padel na peto mesto. Foto: Reuters

Slovenski velemojster Luka Dončić je tako izgubil eno mesto in zdrsnil na peto. Ljubljančan, ki bo čez dober mesec dni dopolnil 25 let, v tej sezoni na tekmo dosega 33,6 točke, 8,3 skoka in 9,2 asistence. Po težavah z gležnjem se je pred dnevi vrnil v zasedbo Jasona Kidda in zaigral na gostovanju pri LA Lakers, kjer je vknjižil 63. trojni dvojček (33 točk, 13 skokov in 10 asistenc) v karieri, a je Dallas ostal prekratek za 17 točk.

A battle of former MVPs keeps Embiid atop the charts 📊@Kia MVP Ladder: https://t.co/240QczrLRX pic.twitter.com/piaXUTr3Eh — NBA TV (@NBATV) January 19, 2024

V noči na soboto bi moral Dallas gostovati v San Franciscu pri Golden Statu, a je bil dvoboj zaradi smrti Dejana Milojevića, srbskega stratega, ki je bil pomočnik trenerja Steva Kerra, prestavljen.

Dončićev Dallas bo tako naslednjič na delu v ligi NBA v noči na torek, ko bo gostil vodilni Boston.

Liga NBA, 20. januar

Lestvica