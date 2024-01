Številke ne lažejo, Dončić ostaja na prvem mestu

Kdo bo 18. februarja nastopil na zvezdniški tekmi All-Star v Indianapolisu? Navijači bodo lahko svoje glasove prispevali vse do 20. januarja, za zdaj pa sta jih največ zbrala Grk Giannis Antetokounmpo in Američan LeBron James. Grk je sploh edini, ki jih je prejel več kot štiri milijone.

Rezultati na zahodu:

Liga NBA je danes osvežila podatke in ponudila javnosti tretje vmesne rezultate. Grški zvezdnik Milwaukeeja je zbral največ glasov (4.309.630), sledi mu mladostni veteran LA Lakers (3.938.5711), ki je zbral največ glasov na zahodu. Tam sta mu za petami Nikola Jokić (Denver) in Kevin Durant (Phoenix), vsi trije spadajo v kategorijo igralcev, ki so bližje košu (frontcourt), med košarkarji, ki jih uvrščajo med branilce, pa je za zdaj največ glasov prejel Luka Dončić.

Giannis Antetokounmpo je edini prejel več kot štiri milijone glasov. Foto: Guliverimage

Ljubljenec navijačev Dallas Mavericks je prejel več kot tri milijone glasov (3.205.375). Na zahodu mu je med branilci najbližji Stephen Curry (Golden State), s katerim bi se morala pomeriti v noči na soboto, a je dvoboj prestavljen zaradi tragične smrti pomočnika trenerja Bojevnikov Dejana Milojevića.

Na vzhodu je med branilci največ glasov prejel trenutno poškodovani Tyrese Haliburton (Indiana).

Rezultati na vzhodu:

Ljubljančanu, ki bo poldrugi teden po tekmi All-Star dopolnil 25 let, se nasmiha že peti zaporedni nastop na zvezdniškem spektaklu. Prvi peterki bosta razglašeni čez dva tedna, v noči na 26. januar, o njej pa bodo odločali glasovi navijačev (50 odstotkov), košarkarjev v ligi NBA (25) in novinarjev (25). Trenerji bodo teden dni pozneje izbrali še rezerviste.

Luka Dončić in Nikola Jokić bi lahko znova sodelovala v isti ekipi na tekmi All-Star. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V Indianapolisu bo tekma All-Star potekala po nekdanjem formatu, ko se bosta konferenci pomerili med seboj. Zahod se bo spopadel z vzhodom, Dončić pa bi lahko tako združil moči z velikim prijateljem, Srbom Nikolo Jokićem, vzornikom LeBronom Jamesom, morda pa tudi klubskim soigralcem Kyriejem Irvingom, ki za zdaj v konkurenci branilcev na zahodu zaseda peto mesto.