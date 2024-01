Dončić z novo pričesko in novimi plesnimi gibi #video

Čakanje na naslednjo tekmo Luke Dončiča se nadaljuje, potem ko je bil prestavljen dvoboj Dallas Mavericks - Golden State Warriors. V ponedeljek pričakujejo Boston Celticse, ki pa pred tem na nedeljski tekmi igrajo še s Houston Rockets. A Mavericks ne počivajo, trenirali so tudi v nedeljo. In kot razkrivajo naslednji posnetki, se je Dončić pri tem zelo zabaval. Pa še novo pričesko ima.

Doncic, seemingly with a new haircut, showing some Irving-like moves. pic.twitter.com/VrkB5DjcLq — Brad Townsend (@townbrad) January 21, 2024

Najboljši v ligi najprej s Houstonom, nato z Dallasom

Jayson Tatum in soigralci so izgubili samo 10 tekem. Foto: Reuters Luka Dončić se z Dallas Mavericks na parket vrača v noči na torek, ko bodo gostili Boston Celticse, najboljšo ekipo lige (32 zmag, 10 porazov). Jaysona Tatuma in soigralce pred tem čaka še en teksaški obračun, s Houston Rockets. Tega bi skoraj morali dobiti, saj ima nasprotnik 20 zmag in 21 porazov. Rakete so sicer na zadnji tekmi po podaljšku s 127:126 premagale Utah Jazz. Prvi medsebojni dvoboj to sezono med Bostonom in Houstonom se je končal z visoko zmago Keltov s 145:113.

Za naslednjo Dallasovo tekmo je vprašljiv Seth Curry, ki si je na nedeljskem treningu zvil gleženj. Se pa počasi v pogon vrača Dante Exum (ne igra od prvega januarja). Treniral je že s kontaktom, a na ponedeljkovi tekmi najverjetneje še ne bo igral.

Liga NBA, 21. januar

Lestvica