"Mogoče sem ob polčasu, ko sem imel 41 točk, pomislil, da bi bil lahko to poseben večer, a nikoli se ne ve," je po zgodovinski predstavi in 73 doseženih točkah ob zmagi Dallasa nad Atlanto (148:143) na vprašanje, ali je kadarkoli med ali pred tekmo pomislil, da se bo pisala zgodovina, odgovoril slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić.

Učinek Luke Dončića: 73 točk (met za tri 8/13, met za dve 17/20, prosti meti 15/16), 10 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 45 minutah

"Luka, dosegel si 73 točk, o tem se morava pogovoriti. Ne moreš doseči 73 točk in narediti nič, nekaj moraš dati kameri in ljudem," se je ob zgodovinskem dosežku Luke Dončića ob odhodu iz igrišča v šaljivem tonu za njim drl Kyrie Irving, ki je sicer srečanje z Atlanto zaradi poškodbe prsta izpustil. "Odlično, odlično. Preveč sem utrujen," se je proti kameri z dvignjenim palcem in nasmehom obrnil Dončić, ki so ga nato v garderobi pričakali soigralci in ga zalili z vodo ter bučno proslavili dosežek Slovenca, ki jih je popeljal do zmage s 148:143.

"Soigralci so bili izjemni skozi celo tekmo, sploh pa po tekmi, ko so me toplo sprejeli v garderobi. To mi veliko pomeni. V garderobi je bila vojna, potem je Tim name vrgel led in me je skoraj kap," je na novinarski konferenci v smehu dogajanje opisoval Dončić, ki se je na lestvici najboljših strelcev na eni tekmi v ligi NBA povzpel na visoko četrto mesto. Več od njega sta ga dosegla le pokojna Wilt Chamberlain (100 in 78) ter Kobe Bryant (81), 73 točk pa je dosegel še David Thompson. Ob tem je Slovenec nanizal še noro število drugih rekordov, o katerih bi lahko skorajda napisali knjigo.

Zgodovinski dosežek? Pomembna le zmaga

Kljub odmevnemu dosežku pa Dončić velikega rekorda ni pretirano slavil, temveč je zasluge za pomembno zmago po treh zaporednih porazih znova pripisal tudi svojim soigralcem. Dobro razpoložen sicer ob pohvalah novinarjev, omembi številnih rekordov in imen legend lige NBA se je skromno nasmihal in poudarjal pomen ekipne zmage. "Ne vem, kaj bi rekel. Seveda sem navdušen in je to nekaj posebnega. Skušali smo le zmagati tekmo. Rekord sem dosegel že ob polčasu, tudi to je bilo nekaj posebnega. Mogoče sem ob polčasu, ko sem imel 41 točk, pomislil, da bi bil lahko to poseben večer, a nikoli se ne ve. Včasih se počutiš odlično, spet drugič ne. Danes sem na ogrevanju zgrešil ogromno metov, tako da res nikoli ne veš, kako se obrne," je dejal Dončić.

Za nameček je zgodovinski dosežek dosegel na dan obletnice smrti Kobeja Bryanta, ki je 26. januarja 2020 preminil v helikopterski nesreči. "Vsi smo oboževali in še vedno obožujemo Kobeja, ne morem verjeti, da so minila že štiri leta. To je nekaj posebnega in želel bi si, da bi bil tukaj," je dejal Dončić.

Foto: Reuters

Ljubljančan je do 73 točk prišel ravno proti klubu, ki ga je sicer izbral na naboru, a ga nato takoj poslal v Dallas. Ob zgodovinski strelski rapsodiji si je slovenski košarkar zaslužil tudi spodbujanje in ovacije s strani domačih navijačev v State Farm Areni. "Bilo je res nekaj izjemnega, da so me tako spodbujali, slišal sem tudi nekaj vzklikov MVP. Videl sem celo enega izmed navijačev v dresu Atlante, a s številko 77 in mojim imenom na hrbtu, temu sem se res nasmejal," je bil dobro razpoložen Dončić, ki je pa je nato misli hitro znova preusmeril k le svoji glavni nalogi – zmagovanju tekem. "Manj kot 24 ur nas loči od naslednje tekme, zdaj se moram spočiti. Ta imena so res nekaj posebnega, vse skupaj je neverjetno, da se me omenja skupaj s temi velikani, a pomembno je le to, da smo zmagali tekmo," je še dodal Dončić.

Jason Kidd je predstavo Dončića primerjal s Picassom. Foto: Reuters

Če je 24-letni slovenski čarovnik ob neverjetnem dosežku ostal skromen, pa so bili veliko bolj slikoviti ostali akterji na parketu. Strateg Dallasa Jason Kidd je Dončića po izjemni predstavi poimenoval Picasso. "To je ena njegovih najboljših slik, ki bo prodana po visoki ceni. Potrebovali smo vsako točko, vsako minuto in naredil je svoje. Igral je res na visokem nivoju. V prvi četrtini sem rekel, da ga potrebujem, naj nocoj doseže 40 ali 50, da nam da priložnost za zmago," je po tekmi dejal trener Jason Kidd. "Takrat morda ne bi smeli biti preveč pohlepni, a bi mu moral reči, da potrebujemo dodatnih 40 še v drugem polčasu, če želimo zmagati," je dejal Kidd.

Če se je Kidd usmeril proti umetnosti, pa je Dončićev soigralec Lukovo predstavo primerjal z videoigro. "Nikoli še nisem videl česa takšnega, izgledalo je kot v videoigri. Kdor je igral to igro in upravljal s tipkami, je naredil dobro delo. No, če sem iskren česa takšnega nisem videl niti v igrici. Na parketu je težko dojemati stvari, ki jih počne. Kar je pri njem najbolj impresivno in kaj ga dela tako posebnega, je to, da bo vedno našel soigralca. Zaveda se, da je odličen košarkar, a zaupa tudi nam. Njegov glavni cilj je bil kljub nori predstavi še vedno samo dobiti tekmo," pa je soigralca pohvalil Josh Green.

"Glede na to, kakšen tip igralca je te pri pripravi na tekmo prisili, da se odpoveš določenim stvarem. Potem je vse odvisno od tega, koliko ti uspe, da mu stvari otežiš. V vsakem trenutku ajde rešitev, vedno najde opcijo," je Slovenca pohvalil trener Atlante Quin Snyder.

