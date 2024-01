Ob norem dosežku Dončića: Kaj se dogaja v ligi NBA?! #video

Luka Dončić je v noči na soboto dosegel izjemen mejnik, potem ko je dosegel svoj rekord in spisal še eno košarkarsko pravljico. Slovenski košarkarski fenomen je na tekmi proti Atlanti dosegel 73 točk, ob tem pa dodal še 10 skokov in 7 asistenc.

Luka Dončić je ob prihodu v slačilnico od soigralcev dobil hladen tuš. Foto: Dallas Mavericks

Srbski mediji so se razpisali o našem košarkarju in zapisali, da je Luka prikazal neverjetno predstavo, medtem ko ga je srbski košarkar Bogdan Bogdanović, član Atlante, lahko le nemočno opazoval. Bogdanović je na tej tekmi dosegel 24 točk. Na hrvaški spletni strani so dosežek Luke Dončića označili kot čudež.

What’s going on in the NBA?! The league is on fire with another dominate performance. This time, Luka Doncic! 73 points, wow! 🤯Congrats to Luka on his amazing 73 point, 10 rebound game tonight, leading his Mavericks to a 148-143 win against the Hawks.👏🏾