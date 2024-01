Denver in Minnesota napadata vrh zahoda, Wizards z novim trenerjem

Ponoči bosta v košarkarski ligi NBA na delu moštvi Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets, ki napadata vrh zahodne konference. Tega trenutno zasedajo košarkarji Oklahoma City Thunder, vsa tri moštva pa so do zdaj zbrala 31 zmag. Volkovi Karla Anthonyja Townsa se mudijo v Brooklynu pri Nets, enajsti ekipi vzhodne konference, branilci naslova prvakov, ki jih vodi srbski virtuoz Nikola Jokić, pa gostujejo v kultni newyorški dvorani Madison Square Garden pri NY Knicks. Ti so s 27 zmagami in 17 porazi peta ekipa vzhoda.