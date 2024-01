Solze in težek večer v San Franciscu

Golden State Warriors so v noči na četrtek odigrali svojo prvo tekmo po nenadni in tragični smrti pomočnika glavnega trenerja Dejana Milojevića. V Chase Centru je bilo ob poklonu Srbu pričakovano zelo čustveno.

Šestinštiridesetletni Dejan Milojević je doživel srčni zastoj med večerjo gostujoče ekipe v torek zvečer po lokalnem času v Salt Lake Cityju. Prepeljali so ga na urgenco, a je pozneje umrl za posledicami srčnega zastoja. Liga NBA je zatem zaradi tragičnega dogodka prestavila dve tekmi Warriorsov, med drugim tudi z Dallas Mavericks, zdaj pa so se vrnili na parket v domačem Chase centru, kjer so s 134:112 premagali Atlanto.

Foto: Reuters

A rezultat je bil tokrat obstranskega pomena, saj je bila v prvem planu počastitev v spomin Milojevića. Pred začetkom sta obe ekipi združeni stali na eni strani, v dvorani pa je zadonela srbska himna v čast Milojeviću. Vsi košarkarji Golden Stata so nato položili dres s svojimi številkami in priimkom Milojević na trenerski stol, na katerem je bila tudi posebna črna majica z napisom "brate" – oz. brat, kot jih je vse imenoval njihov trener.

Warriors players honored Dejan Milojević with jerseys bearing his surname during pregame.



The jerseys were then placed on Deki's usual seat on the bench. pic.twitter.com/jztsCexVjF — Golden State Warriors (@warriors) January 25, 2024

The Warriors paid tribute to late assistant coach Dejan Milojevic ❤️ pic.twitter.com/7pDfq4M4DF — ESPN (@espn) January 25, 2024

Las lágrimas de Klay y Draymond en el homenaje de Dejan Milojević.



💛🙏pic.twitter.com/Y3Rkw1zBsd — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) January 25, 2024

Videoposnetek poklona, ​​predvajan na velikem platnu, in fotografije po vsem Chase Centru so pokazale sijočega "Dekija", kakršen je bil vzdevek priljubljenega Srba. Svojemu kolegu se je z govorom poklonil tudi glavni trener Warriorsov Steve Kerr, ob njem pa sta stala košarkar Atlante Srb Bogdan Bogdanović in pomočnik trenerja Atlante in nekdanji selektor Slovenije in tudi Srbije Igor Kokoškov, ki mu je v času poveljevanja srbski izbrani vrsti kot pomočnik pomagal Milojević. Izredno čustveno sta poklon nekdanjemu pomočniku trenerja pospremila tudi Draymond Green in Klay Thompson, ki nista mogla zadržati solz.

Aplavz v spomin na Dejana Milojevića. Foto: Reuters

V dvorani so bili prisotni tudi Milojevićeva žena Nataša s šopkom rož v rokah ter njuna otroka Maša in Nikola, ki so bili obkroženi z ljubeznijo med dolgotrajnimi stoječimi ovacijami, ki jih je Kerr zahteval namesto trenutka molka.

