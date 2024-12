Luka Dončić vrgel rokavico

Z dvigom forme Dallas Mavericks in Luke Dončića je pred zasedbo iz Teksasa danes najpomembnejša tekma sezone do tega trenutka. Mavs se bodo v okviru četrtfinala pokalnega tekmovanja lige NBA ob 3.30 na parketu Paycom Centra pomerili z Oklahomo City Thunder.

"Želim si samo še naprej igrati košarko in uživati na parketu," je po eni izmed zadnjih zmag Dallasa in po vse boljših individualnih predstavah, s katerimi si je prislužil tudi naziv igralca tedna na zahodu, v svojem slogu odgovoril Luka Dončić. Zvezdnik Dallasa sezone ni začel blesteče. No, vsekakor je povprečje 28,1 točke, 7,6 skoka in 7,6 asistence na srečanje dosežek, ki se ga ne bi branili niti največji košarkarski zvezdniki, a Dončić je v zadnjih letih v takšni meri dvignil apetite navijačev, da so tovrstne številke in predstave zanje že kar samoumevne.

Po poškodbi zapestja, ki ga je za nekaj dni prisilila k odmiku s parketov, pa je Ljubljančan storil tisto, kar počne najraje. S predstavami na parketu je odgovoril kritikom, ki so ga po začetku sezone že povsem odpisali tudi v boju za naziv MVP. V zadnjih štirih nastopih Dončić v povprečju dosega 31 točk, 10,5 skoka in 9,5 asistence na obračun, vse natančnejši pa je tudi pri metu, saj je zadel 60,5 odstotka vseh svojih metov. "Vedno od njega pričakujemo, da bo dosegal trojne dvojčke, včasih imamo vse to kar za samoumevno. Mislim, da zdaj vsi opažamo, da se vrača v svojo igro," je dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Jason Kidd bo z Dallasom danes lovil polfinale pokalnega tekmovanja. Foto: Reuters

Dončić odgovoril, kot zna le on

Vse opaznejši pa je tudi njegov prispevek k obrambi, v povprečju vknjiži 3,3 ukradene žoge na tekmo. "Vse, kar so Mavericksi potrebovali, je bila različica Luke, ki je značilna zanj. Potrebovali so tistega All-Star košarkarja, ki ga niso imeli že prvo četrtino sezone. To so imeli na zadnjih štirih tekmah. Če ima prva ekipa All-NBA Luko, če imajo kandidata za NBA Luko, Mavericks absolutno čutijo, da lahko spet osvojijo zahod," je ob zadnjih predstavah Slovenca analitik lige NBA na ESPN Tim MacMahon.

Dončić je tudi na račun novih dveh trojnih dvojčkov štirinajstič v karieri osvojil nagrado za igralca tedna na zahodu, edini Maverick, ki mu je to uspelo večkrat, je bil Dirk Nowitzki, ki je bil za igralca tedna proglašen 16-krat. 25-letni Ljubljančan je tako skočil na vlak Dallasa, ki je trenutno v nizu sedmih zaporednih zmag, skupno pa je na zadnjih enajstih tekmah zmagal desetkrat. Zdaj Mavse čaka prvi "finale" v tej sezoni, potem ko se bodo v noči na sredo v četrtfinalu pokalnega tekmovanja pomerili z Oklahomo City Thunder, ki trenutno zaseda vrh zahodne konference. OKC je tako nevaren kot lani, če ne še bolj.

Shai Gilgeous-Alexander (29,8 točke) je trenutno četrti najboljši strelec lige, Dončić je na šestem mestu (28,7 točke). Foto: Reuters

Obračun s Shaijem

Shai Gilgeous-Alexander je že zgodaj vnovič oddal kandidaturo za naziv MVP, v zadnjih šestih od sedmih tekem je dosegel vsaj 30 točk, odličen doprinos k ekipi pa je postal Isaiah Hartenstein. Ekipi sta se sicer v tej sezoni že pomerili – 17. novembra so se zmage brez pomoči Dončića s 121:119 veselili Mavericks, medtem ko je pri Oklahomi manjkal Hartenstein. Hkrati pa bo to ponovitev lanskega play-offa, v katerem je v drugem krogu Dallas Oklahomo izločil z izidom 4:2 v zmagah. A vložek bo tokrat veliko večji, hkrati pa bo to povsem drugačna tekma.

V zadnjih desetih tekmah sta Mavericks in Thunder edini ekipi v ligi NBA, ki imata tako obrambno kot ofenzivno oceno ves čas med prvimi desetimi ekipami lige. Za mnoge bo ta obračun finale pred finalom, Dallas pa ima za nameček možnost, da še izboljša svoj niz zmag, ki trenutno znaša sedem tekem, kar je izenačen dosežek iz leta 2011, ko je ekipa nato tudi nazadnje osvojila šampionski prstan. OKC so na drugi strani dobili zadnje tri zaporedne tekme, skupno pa sedem od zadnjih osem srečanj. Z uvrstitvijo v četrtfinale pokalnega tekmovanja je vsak izmed košarkarjev v žep že pospravil 50 tisoč dolarjev, z uvrstitvijo v polfinale pa bi ta znesek narasel na sto tisoč dolarjev.

Primerjava glavnih igralcev Dallasa (16-8) in OKC (18-5) Dallas:

Luka Dončić – 28,7 točke (45-odstoten met iz igre), 8,3 skoka, 8,1 asistence na 18 tekmah

Kyrie Irving – 24,3 točke, 4,9 skoka, 5,2 asistence na 22 tekmah

Klay Thompson – 13 točk, 3,5 skoka, 1,8 asistence na 20 tekmah

P. J. Washington (pod vprašajem) – 12,7 točke, 6,6 skoka, 1,3 asistence na 19 tekmah

Daniel Gafford – 12,7 točke, 6,6 skoka, 1,3 asistence na 23 tekmah Oklahoma:

Shai Gilgeous-Alexander – 29,8 točke (50,8-odstoten met iz igre), 5,3 skoka, 6,3 asistence na 23 tekmah

Jalen Williams – 22 točk, 6,1 skoka, 5 asistenc na 23 tekmah

Chet Holmgren (poškodovan) – 16,4 točke, 8,7 skoka, 2 asistenci na desetih tekmah

Isaiah Hartenstein – 11, 8 točke, 12,8 skoka, 4,5 asistence na osmih tekmah

Luguentz Dort – 9,8 točke, 4,6 skoka, 1,8 asistence na 23 tekmah

Bo Dallas potoval v Las Vegas? Foto: Reuters

Oklahoma je v pokalnem tekmovanju v skupini B zasedla prvo mesto v družbi s Phoenixom, LA Lakers, San Antonio Spurs in Utah Jazz, medtem ko si je Dallas pot v četrtfinale prislužil z wild cardom v skupini C, kjer je zasedel drugo mesto za Golden State Warriors in pred Denverjem, Memphisom in New Orleansom.

"Veselimo se tekme, ki nas lahko popelje v Las Vegas. To je drugo leto tekmovanja in prvo naše, ko sodelujemo v izločilnih bojih. Obračun z OKC bo odlično merilo, saj so najboljša ekipa na zahodu. Zagotovo bo to odlična tekma," je dejal Kidd, ki se lahko zanaša tudi na vse boljše ekipne predstave. Na zadnjih desetih od enajstih tekem je imel Dallas vselej vsaj šest igralcev, ki so dosegli deset točk ali več. "To je res odlično orožje, ko se nam ni treba zanašati na Luko in Kaia ter njun doprinos. Trenutno imamo res veliko orožij, fantje, ki prihajajo s sklopi, lahko dosežejo dvomestno število točk na srečanje in odlično je, da lahko računamo na to, da ne nosita vsega bremena naša dva glavna zvezdnika," je še dodal Kidd.

Trener Dallasa na obračunu, ki prinaša ogromno, ne bo mogel računati na Jadena Hardyja in Maxija Kleberja, ki sta zbolela. Pod vprašajem pa sta zaradi istega razloga tudi nastopa P. J. Washingtona in Najija Marshalla. Pri Oklahomi bodo manjkali Jaylin Williams, Ousmane Dieng in tudi Chet Holmgren, ki je bil pred tem eno glavnih orožij OKC, a so se odlično znašli tudi brez njega. "Zaščititi moramo žogo, trenutno je to naš glavni problem, še posebej pa bomo morali biti na to pozorni proti tokratnemu nasprotniku," je dodal Kidd.

