Dallasu ni uspelo, mesti v polfinalu sta še dve

New York Knicks (15 zmag, devet porazov) so v vse boljši formi, saj so dobili sedem od zadnjih desetih tekem. Karl-Anthony Towns dosega po 25,1 točke in 13,3 skoka na tekmo. Knicks v povprečju na tekmo dajejo po 14,5 trojke na tekmo. Altanta Hawks (13-12) so dobili zadnje tri gostujoče tekme, na zadnjih desetih tekmah pa zmagali šestkrat. Njihov prvi adut je Trae Young s povprečjem 20,9 točke.

Zadnjo četrtfinalno tekmo pokalnega turnirja gostijo Houston Rockets (16-8), ki so na zadnjih desetih tekmah zmagali šestkrat. Samo štirikrat pa je to uspelo Golden State Warriors (14-9). Prvo ime Rocketsov je 22-letni turški košarkar Alperen Sengun (18,5 točke, 10,6 skoka in 5,3 asistence na tekmo), pri Warriorsih pa še naprej izstopa veteran Stephen Curry (23 točk, 5,3 skoka in 6,6 asistence).

Ligaški pokal lige NBA: Četrtfinale:

Zahod:

Oklahoma City (1) : Dallas (4) 118:104

Houston (2) - Golden State (3) Vzhod:

Milwaukee (1) : Orlando (4) 114:109

New York (2) - Atlanta (3)

Liga NBA, 11. december (ligaški pokal, četrtfinale):

Lestvica: