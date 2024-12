V košarkarski ligi NBA je Denver Nuggets, pri katerem je poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar le gledalec, s 120:98 odpravil zdesetkani Los Angeles Clippers, ki ni mogel računati na Kawhija Leonarda, Teranca Manna, Derricka Jonesa, sprva pa je bil vprašljiv tudi James Harden. 72 točk so ob zmagi dosegli v drugem polčasu. Odlično sezono nadaljuje vodilno moštvo lige Cleveland Cavaliers, za 22. zmago je s 115:105 premagalo Washington Wizards. Do četrte zaporedne zmage je prišel drugi kolektiv zahoda Memphis Grizzlies, ki je s 135:119 slavil proti Brooklyn Nets. Phoenic je na krilih Devina Bookerja in Kevina Duranta končal niz treh porazov.

Cavaliers so prišli so 22. zmage v sezoni ob zgolj štirih porazih. Wizards so doživeli že 18. poraz v 19 tekmah. Darius Garland je dosegel 24 točk, Jarrett Allen pa 21 točk in 11 skokov za Cavs, ki so povečali prednost pred aktualnimi prvaki iz Bostona na vrhu vzhodne konference.

Ekipa iz ameriške prestolnice, ki jo je vodil s 27 točkami Bilal Coulibaly, je bila blizu in v začetku tretje četrtine povedla za tri točke, a je kljub slabšemu metu iz igre zaključek pripadel Clevelandu.

Darius Garland je k zmagi Cleveland Cavaliers prispeval 24 točk. Foto: Reuters

Zvezdnik Minnesote Anthony Edwards je dosegel 23 točk za Timberwolves, na drugi strani drugo zaporedno tekmo ni igral superzvezdnik LeBron James.

Julius Randle je dosegel 21 točk, Jaden McDaniels jih je dodal 18, Rudy Gobert pa 12 točk in 13 skokov za Timberwolves, ki so še drugič ta mesec premagali Lakers. Pri slednjih je Anthony Davis prevzel strelsko breme s 23 točkami in 11 skoki, Austin Reaves pa se je vrnil po petih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe in dosegel 18 točk.

Težka sezona Joela Embiida se je še poslabšala, ko je center Philadelphie predčasno zapustil tekmo proti Indiani. V Kamerunu rojeni velikan, ki je letos z ZDA osvojil olimpijsko zlato v Parizu, se je boril za skok pod košem Pacers, ko je dobil nenameren udarec s komolcem.

Joel Embiid has been ruled out with injury vs. Pacers



He will undergo further testing after 'impact to right side of face' pic.twitter.com/K0E7jrYB4F — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024

Embiid je dosegel 12 točk s štirimi skoki in petimi podajami, preden je odšel s parketa nekaj trenutkov pred polčasom. Trener Philadelphie Nick Nurse je takoj po tekmi povedal, da je Embiid na preiskavah, da preverijo poškodbe obraza. Embiid je igral šele svojo drugo tekmo po sedmih tekmah odsotnosti, v tej sezoni je odigral le šest tekem, saj se je boril s težavnim levim kolenom in odslužil tri tekme suspenza zaradi prepira z novinarjem.

Pacers, ki jih je spodbudil Tyrese Haliburton z 32 točkami in 11 asistencami, so vodili večino tekme. Pascal Siakam je dodal 23 točk in osem skokov, Obi Toppin pa 20 točk s klopi Indiane. Tyrese Maxey je dosegel 22 točk za Philadelphio.

Košarkarji Minnesote Timberwolves so premagali Los Angeles Lakers s 97:87, Chicago Bulls pa so bili boljši od Charlotte Hornets s 109:95.

Na domačem parketu pa sta izgubili moštvi Utah Jazz proti Phoenix Suns s 126:134, slednji so prekinili niz treh porazov, in Portland Trail Blazers v dvoboju z ekipo San Antonio Spurs s 116:118.

Luko Dončića in Dallas Mavericks, ki so v sredo zjutraj po sedmih zaporednih zmagah izgubili na gostovanju pri Oklahomi (104:118), naslednja tekma čaka šele v ponedeljek, 16. decembra zjutraj, ko se bodo v gosteh pomerili z Golden State Warriors.

