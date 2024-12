Dogajanje v ligi NBA bo v noči na nedeljo v znamenju Las Vegasa, kjer se bo odločalo o finalistih ligaškega pokala. Najprej se bosta v uvodnem polfinalu udarila Atlanta in Milwaukee, nato pa bo sledil še obračun med Oklahoma Cityjem, ki je v četrtfinalu prepričljivo izločil Dončićev Dallas, in Houstnom. Mavericks bodo naslednjo tekmo v ligi NBA odigrali v noči na ponedeljek v San Franciscu. Luka Dončić je na najnovejši lestvici kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone poskočil za dve mesti.

Nikola Jokić še vedno kraljuje z neverjetnimi številkami v tej sezoni lige NBA Foto: Reuters Med kandidati za prestižno priznanje MVP igralca sezone lige NBA se že vrsto let omenja tudi Luko Dončića, a je nagrada vselej pristala pri nekom drugem. V zadnjih štirih sezonah jo je kar trikrat prejel njegov dober prijatelj Nikola Jokić. Srbski velikan čara z izjemnimi predstavami tudi v tej sezoni, kjer se lahko še vedno pohvali s sanjskim povprečjem v slogu trojnega dvojčka (32,3 točke, 13,6 skokov in 10,2 asistence), nekoliko manj pa je lahko zadovoljen z uspehi svojega kluba Denver Nuggets.

Soigralci trenutno poškodovanega Vlatka Čančarja so dobili 13 od 23 tekem, kar zadošča za šesto mesto zahodne konference. Dončićev Dallas (16/9) je dve mesti pred njim, na vrhu pa Oklahoma City Thunder (19/5), ki lahko ta konec tedna osvojijo svojo prvo lovoriko, saj nastopajo na zaključnem turnirju ligaškega pokala v Las Vegasu.

Shai Gilgeous-Alexander se je na aktualni lestvici kandidatov za MVP priznanje prebil na tretje mesto. Prejšnji teden je bil na četrtem mestu, zdaj pa je prehitel Jaysona Tatuma. Kanadčan je v prejšnji sezoni v glasovanju za MVP igralca osvojil skupno drugo mesto in prehitel tudi Luko Dončića. Foto: Reuters

To bo tudi velik motiv za najboljšega igralca Oklahome Shaija Gilgeous-Alexandra, ki na najnovejši lestvici kandidatov za MVP priznanje (Kia MVP Ladder) zaseda tretje mesto, da se čim bolj izkaže v Las Vegasu. Ker bo v polfinalu ligaškega pokala zaigral tudi Giannis Antetokounmpo, prvi strelec lige NBA in veliki zvezdnik Milwaukeeja, obstaja možnost, da bi lahko Grk z morebitnim uspehom v Las Vegasu in dobrimi predstavami poskrbel tudi za skok na prvo mesto na lestvici MVP kandidatov.

Najnovejša lestvica Kia MVP Ladder:

A new member joins the top 3 of the @Kia MVP Ladder 👀



Na slednji pa je vse višje tudi Dončić. Prvi as Dallasa je iz osmega skočil na šesto mesto, na lestvici, ki jo je sestavil novinar Shaun Powell, pa sta poleg Jokića, Antetokounmpa in Gilgeous-Alexandra pred njim še Jayson Tatum (Boston) in Karl-Anthony Towns (New York). Po Dončiću sledijo Anthony Davis (LA Lakers), Donovan Mitchell (Cleveland), Victor Wembanyama (San Antonio) in Trae Young (Atlanta), ki prav tako nastopa na zaključnem turnirju medsezonskega pokalnega tekmovanja v Las Vegasu.

Oklahoma City prvi favorit

Lani so bili v prvi izvedbi ligaškega pokala, ki je popestril ligo NBA in vnesel dodaten tekmovalni adrenalin, najboljši košarkarji Los Angeles Lakers. Letos se bo na seznamu zmagovalcev znašel nekdo drug. Najprej se bosta v Las Vegasu v ''vzhodnem'' polfinalu ob 22.30 udarila Milwaukee in Atlanta, kjer bosta v ospredju Giannis Antetokounmpo, z 32,7 točke prvi strelec lige NBA v tej sezoni, in raznovrstni Trae Young, nato pa bosta za drugo finalno vstopnico obračunala najbolj vroča člana zahodne konference, Oklahoma City in Houston.

Trae Young ima na Milwaukeejem neprijetne spomine na leto 2021, ko je bil z Atlanto zelo vroč v končnici, nato pa se poškodoval ravno na tretji tekmi serije proti Bucksom, ki so pozneje postali prvaki. Foto: Guliverimage

Thunder imajo izmed vseh polfinalistov ligaškega pokala najboljše razmerje zmag in porazov v ligi NBA (19-5), tako da veljajo za prvega favorita za osvojitev lovorike. Presenetljivo dobro igrajo tudi brez poškodovanega prvega centra Cheta Holmgrena. Z njim so v sezono vstopili z razmerjem 11-3, zdaj pa imajo 19-5 in so najboljši na zahodu. Rakete so v četrtfinalu v razburljivem obračunu premagale Golden State, po njem pa so še dolgo odmevale kritike iz tabora bojevnikov na račun sporne sodniške odločitve, po kateri je Jalen Green prejel možnost, da s črte prostih metov popelje Houston do zmage z 91:90.

Ligaški pokal lige NBA (izločilni del): Polfinale:

Zahod:

Oklahoma City (1) – Houston (2) Vzhod:

Milwaukee (1) – Atlanta (3) Četrtfinale:

Zahod:

Oklahoma City (1) : Dallas (4) 118:104

Houston (2) : Golden State (3) 91:90 Vzhod:

Milwaukee (1) : Orlando (4) 114:109

New York (2) : Atlanta (3) 100:108

