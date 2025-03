Umrl pionir jazz funka Roy Ayers

Umrl je ameriški jazzovski glasbenik, vibrafonist, skladatelj in producent Roy Ayers, ki velja za pionirja jazz funka. Izdal je več deset albumov z legendarnimi glasbeniki. Njegov vpliv se je prenesel tudi na druge umetnike, saj so številni njegove skladbe vključili v svoje pesmi. V preteklosti ga je bilo slišati tudi v Sloveniji.

Kot je na enem od družbenih omrežij objavila Ayersova družina, je glasbenik umrl po dolgi bolezni v torek v New Yorku. "Star je bil 84 let in zelo ga bomo pogrešali," je sporočila družina, ki je prosila za zasebnost in napovedala, da naj bi v kratkem sledilo "slavje Royjevega življenja".

Ayers se je rodil leta 1940 v Los Angelesu. Pri petih letih mu je jazzovska legenda Lionel Hampton na koncertu podaril prvi komplet palic, kot je Ayers povedal v pogovoru za Los Angeles Times leta 2011. Pri 17 letih je začel igrati vibrafon. Svoj prvi album je izdal leta 1963. Sledilo je še več deset albumov, ki jih je objavil bodisi samostojno bodisi s svojo jazz fusion skupino Roy Ayers Ubiquity.

Njegova največja uspešnica izšla leta 1976

Sodeloval je tudi z legendo afrobeata Fela Kutijem in hiphop glasbenikom Gurujem, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Ameriška revija Variety je Ayersa opisala kot pionirja jazz funka.

Foto: Guliverimage

Njegova najbolj znana uspešnica Everybody Loves the Sunshine je izšla leta 1976. Po navedbah ameriških medijev se kot sample pojavlja tudi v pesmi My Life Mary J. Blige. Ayersovo glasbo so kot sample uporabili še številni drugi izvajalci, med njimi Dr. Dre, Kendrick Lamar in Kanye West.