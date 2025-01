Gostitelja letošnjega izbora slovenskega predstavnika na tekmovanju za Pesem Evrovizije bosta lanskoletna predstavnica Slovenije Raiven in pevec glasbene skupine MRFY Gregor Strasbergar - Štras, so danes sporočili z RTV Slovenija. Na letošnji Emi bo po izboru petčlanske komisije nastopilo 12 izvajalcev.

To so Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Klemen, Žan Videc, ANNA, July Jones, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals in RAI.

Pevka Eva Pavli se bo predstavila s skladbo Niti, KiKi pa s pesmijo O-ou!. Jon Vitezič bo zapel Vse ti dam, Trine bo izvedel pesem Grace. Klemen Slakonja, ki se predstavlja kot Klemen, bo srečo na tekmovanju preizkusil s pesmijo How Much Time Do We Have Left, Žan Videc pa s skladbo Pusti, da gori.

Izbrani so še izvajalci ANNA s skladbo Čau, July Jones s pesmijo New Religion, ZveN z Divjo in PolarAce s skladbo Kind. Tu so še skupina Astrid & The Scandals s pesmijo Touche in zasedba RAI s skladbo Frederick's Dead.

Izvajalce in njihove skladbe je izbrala komisija, ki so jo sestavljali Alenka Godec, Neja Jerant, Lea Sirk, Filip Vidušin in Martin Bezjak.

Že drugič bo stopila v čevlje voditeljice

Raiven, ki je Slovenijo zastopala na lanskoletnem tekmovanju za Pesem Evrovizije v švedskem Malmöju, je glede vodenja Eme povedala, da se novega izziva izjemno veseli.

"Vodenje Eme mi predstavlja odgovornost, da dogodek povežem z ljudmi, ki ga spremljajo z velikimi pričakovanji in strastjo. Misel na Emo mi prinaša veliko nostalgije. Imam izkušnjo kot nastopajoča in kot voditeljica, zato si predvsem želim, da bi Ema predstavljala oder, kjer bi se glasba in kreativnost srečali brez nepotrebnih kritik in pritiskov," so v sporočilu za javnost še navedli njene besede.

Štras: Misel na vodenje Eme mi zaenkrat še ne predstavlja velikega užitka, ampak bolj stres

Za pevca Gregorja Strasbergarja - Štrasa bo vodenje Eme prva voditeljska izkušnja na TV Slovenija. "Misel na vodenje Eme mi zaenkrat še ne predstavlja velikega užitka, ampak bolj stres. Verjetno me bo pol države 'popljuvalo', ampak na srečo bodo bolj 'popljuvali' našega novega predstavnika," je povedal.

Zadnjo besedo bodo imeli gledalci

Zmagovalna skladba Eme bo izbrana v dveh krogih glasovanja. V prvem krogu bo glasovalo pet petčlanskih žirij: žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijska in radijska žirija, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije.

V drugi krog se bosta uvrstili dve skladbi, ki bosta imeli najvišja seštevka ocen po glasovanju petih žirij. V drugem krogu se bosta skladbi predstavili ponovno, med njima bo zmagovalna skladba izbrana izključno z glasovanjem javnosti prek stacionarnih in mobilnih telefonov.

Ema se seli v Švico

Ema 2025 bo na prvem programu Televizije Slovenija na ogled 1. februarja ob 20. uri. Na TV Slovenija bo sicer 25. januarja na sporedu posebna oddaja Ema pred Emo. V njej bosta voditelja Bernarda Žarn in Jože Robežnik gostila vse izvajalce letošnjega izbora Ema 2025, ki bodo premierno predstavili krajši izsek svoje tekmovalne skladbe, ob tem pa osvetlili tudi svoje poglede na glasbo, ustvarjanje in evrovizijski spektakel. V studiu bodo prisotni tudi nekdanji predstavniki na tekmovanju za Pesem Evrovizije.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije velja za največji svetovni glasbeni dogodek, ki povezuje generacije in ostaja zavezan pozitivni energiji, raznolikosti in spoštovanju. Hkrati ostaja najbolj priljubljen glasbeni šov na svetu, ki je lani pred male zaslone privabil 163 milijonov gledalcev.

69. tekmovanje za Pesem Evrovizije bo letos potekalo 13., 15. in 17. maja v švicarskem Baslu, saj je lani slavila nebinarna oseba Nemo iz Švice s skladbo The Code (Koda). Raiven se je s skladbo Veronika na finalnem večeru s 26 nastopajočimi uvrstila na 23. mesto.