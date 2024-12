Na izboru EMA 2025 bodo po izboru komisije nastopili Eva Pavli s skladbo Niti, KiKi s pesmijo O-ou!, Jon Vitezič z Vse ti dam, Trine z Grace, Klemen Slakonja s pesmijo How much time do we have left, Žan Videc s Pusti, da gori, Anna s pesmijo Čao, July Jones z New Religion, ZveN s skladbo Divja, PolarAce s Kind, Astrid & The Scandlas s pesmijo Touche.

Postopek izbora skladb je potekal v več krogih. V prvem krogu so skladbe na osnovi umetniških, estetskih in produkcijskih podlag, inovativnosti, kakovosti ter tekmovalnega potenciala razvrstili v tri skupine, in sicer primerne skladbe, morebiti primerne skladbe in neprimerne skladbe. Vse skladbe, ki so se uvrstile kot primerne in morebiti primerne skladbe, so znova poslušali in ocenjevali še enkrat. Postopek iz prvega kroga se je nato ponovil tolikokrat, da je ostalo 12 skladb in še dve rezervi.

Kot velevajo pravila, se ob koncu javno objavijo le izbrane skladbe, odločitev izborne komisije pa je dokončna.

Zmagovalna skladba bo znana po dveh krogih glasovanja

Zmagovalna skladba bo izbrana v dveh krogih glasovanja. V prvem krogu bo glasovalo pet petčlanskih žirij, v drugi krog pa se bosta uvrstili dve skladbi, ki bosta imeli najvišja seštevka ocen po glasovanju vseh petih žirij.

V drugem krogu se bosta skladbi predstavili ponovno, med njima bo zmagovalna skladba izbrana izključno z glasovanjem javnosti prek stacionarnih in mobilnih telefonov.

69. izbor za Pesem Evrovizije 2025 se bo odvil v švicarskem Baslu, in sicer 13., 15. in 17. maja 2025. V katerem predizboru bo nastopila Slovenija, bo znano 28. januarja 2025, ko bo v Baslu potekalo žrebanje vrstnega reda. Takrat bo določeno, v katerem predizboru bo nastopila posamezna sodelujoča država.