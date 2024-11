Potem ko je morala zaradi zdravstvenih težav odpovedati več koncertov, se ta konec tedna na glasbene odre vrača Raiven. Po dveh mesecih premora bo v petek nastopila v piranskem gledališču Tartini. Koncertne odre bodo med drugim tresli tudi Joker Out v Cvetličarni, Aca Lukas v Stožicah, Halid Bešlić v Dvorani Golovec in skupina California, ki v prestolnici praznuje 35-letnico delovanja.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Dvodnevni spektakel v Cvetličarni

Poleg vrnitve zadnje slovenske evrovizijske predstavnice Raiven na odre se bodo odvili še drugi koncertni dogodki za vse okuse. Med vidnejšimi je zagotovo dvodnevni spektakel v ljubljanski Cvetličarni, kjer bodo slovenske oboževalce po dolgem času v tujini razveselili člani skupine Joker Out in kot prvim v regiji predstavili pred kratkim izdan tretji studijski album Souvenir Pop.

Poskrbljeno bo tudi za otroke, ki se bodo v soboto razveselili prvega otroškega koncerta narodnozabavne skupine Fehtarji. Ta bo potekal v popoldanskih urah v Mariboru, kjer bodo zvečer nastopili še v okviru turneje Zan'ga dej, Laškega!. Dan prej bodo prvič gostovali tudi v Velenju.

Oba dneva so z nastopi zasedeni tudi Adi Smolar in skupina Flirrt. Smolar v petek gostuje v Ajdovščini, v soboto pa še v Velikih Laščah, medtem ko bodo Flirrti obiskovalce najprej zabavali v Mariboru, nato pa še v Domžalah, kjer se jim bodo na odru pridružili še Slavko Ivančić in skupina Manouche. V petek je na sporedu tudi 37. Štajerski valček, večer s prijatelji, na katerem bodo med drugim nastopili Nina Pušlar, Uroš in Tjaša, Alfi Nipič, Gregor Ravnik in Manca Špik.

"Na Evrovizijo smo se zagnali polni energije, pričakovanj in obljub. Nato pa smo ugotovili, da obstajajo tudi temnejše plati, kot je občutek oddaljenosti od doma in bližnjih ter kako je biti tujec v neki državi," so nam od izidu novega albuma izdali člani skupine Joker Out. Foto: Gaja Hanuna

Aca Lukas, Halid Bešlić, Maraaya in California

Največjo koncertno dvorano pri nas bo tokrat zavzel srbski pop-folk pevec Aca Lukas, pred njegovim koncertom pa bodo tam premierno predvajali film Stravično režiserke Suzane Purković. Ta večkrat nagrajeni film so posneli po Acovi istoimenski pesmi, gre pa za drugi del trilogije filmov Taverna na Balkanu.

Pestro bo tudi v Celju, kamor prihaja bosanski pevec Halid Bešlić. Oboževalce njegove glasbe bo zabaval v Dvorani Golovec, medtem ko bosta v Celjskem domu gostovala duo Maraaya, kjer pripravljata prvi gala akustični koncert.

V prestolnici se bo odvil še en prelomen dogodek – koncert ob 35-letnici delovanja skupine California. Nastopili bodo v Media Centru, kjer bodo zazveneli vsi nepozabni hiti legendarne slovenske skupine, pozabili pa ne bodo niti na novo pesem Izkoristiva vsak trenutek, ki so jo izdali pred kratkim.

Zvezdnik balkanske glasbe prihaja v Stožice. Foto: Osebni arhiv Aca Lukas

Ljubitelji narodnozabavne glasbe se lahko udeležite že 11. Noči parkeljnov v Goričanah, kjer bodo v petek obiskovalce zabavali Vzrock, Tequila in Aktualova Galama, v soboto pa Veseli Svatje in Miran Rudan InDesign.

Če ne veste, kaj bi počeli v nedeljo, pa se lahko zapeljete v Semič, kamor prihaja Klapa Kampanel.

Filmi, ki jih ne smete zamuditi

Do nedelje si lahko v sklopu 35. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe ogledate vrsto filmov iz svetovne kinematografije zadnjega leta. Da bi se med obilico filmov lažje znašli, smo že pred začetkom pripravili izbor filmov, ki jih na letošnjem festivalu ne smete zamuditi.

V rovih pod starim Kranjem bodo znova gostili vinarje vseh slovenskih vinorodnih območij. Do konca novembra boste lahko v najdaljši vinski poti okusili najboljša slovenska vina, ki jih bo pospremila degustacija sirnih, krušnih in mesnih izdelkov. Na dogodku, ki ga vsako leto obišče več kot pet tisoč ljubiteljev vinske kapljice iz vseh koncev Slovenije kot tudi iz tujine, se je v 15 letih predstavilo že več kot 200 različnih vinarjev.

Obiščete lahko tudi festival November Gourmet Ljubljana, ki se v prestolnici odvija ves mesec. Ne zamudite raznovrstnih prireditev, katerih rdeča nit sta dobra hrana in vino.

Nekateri izmed filmov so slavili na velikih festivalih in se omenjajo med kandidati za oskarje, tako da so filmofili hitro pograbili razpoložljive vstopnice na Liffu. Foto: STA

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: