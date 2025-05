Raiven je v Spotkastu prvič razkrila, kaj se je dogajalo pred in po nujni operaciji, ki jo je doletela konec lanskega leta. "Nihče mi ni znal povedati, kaj točno je," je mučne trenutke opisala Evi Cimbola. Več si oglejte v posnetku, celotni epizodi s karizmatično pevko pa prisluhnite že v petek!

"Zdravnik mi je rekel, pripravite se na operacijo. Mene pa je skoraj zadela kap. V življenju še nisem bila hospitalizirana, kaj šele na operaciji," je povedala pevka, katere pravo ime je Sara Briški Cirman, in opisala mučni zdravstveni zaplet, po katerem je tudi precej dolgo okrevala.

V težkih trenutkih je blizu pustila le eni osebi

"Prepričana sem, da je to posledica stresa," je še povedala v Spotkastu in Evi Cimboli zaupala, kdo je bil edini, ki je bil lahko takrat z njo v sobi. Raiven priznava, da sicer ni oseba, ki bi kar tako jokala. A ko je izvedela, da mora na nujno operacijo, je bila pošteno prestrašena in polna solz.

Več si oglejte v posnetku zgoraj, celoten pogovor s samosvojo pevko pa vas na Siolu čaka že v petek! Raiven je med drugim iskreno spregovorila tudi o svojem srčnem izbrancu, o občutkih na Evroviziji ter o tem, zakaj meni, da na Balkanu lažje sprejemajo samozavestne ženske kot pa v Sloveniji.