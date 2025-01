Najmlajši tekmovalec na letošnji Emi, ki ustvarja z umetniškim imenom PolarAce, se bo predstavil s pesmijo Kind. Kot je povedal za Siol.net, uvrstitve med 12 nastopajočih ni pričakoval in je to zanj še vedno šok. Konkurence na tekmovanju ne čuti, zaupal pa nam je tudi, da je vse, kar je potreboval za Emo, že zaslužil z igranjem na ulici.

Najmlajši tekmovalec na letošnji Emi je našo pozornost pritegnil že s svojim štirinožnim prijateljem, s katerim se je predstavil v oddaji Ema pred Emo. Sprva nas je zanimalo, kaj mladi ustvarjalec pričakuje od svojega prvega nastopa na Emi in kakšni občutki so ga prevevali ob uvrstitvi med 12 nastopajočih. "Sploh nisem pričakoval, da bom sprejet. To je zame šok še danes. Ampak zdaj sem tu in skušam uresničiti to, kar si želim že celo življenje. To je poslati pozitivna sporočila čimveč ljudem. Če je več ljudi srečnih, se to samo eksponentno širi naprej," je povedal 17-letni glasbenik, ki bo na Emi nastopil tretji po vrsti.

Kdo je PolarAce?



Aleksej Ivačič Kolar, ki avtorsko glasbo ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce, je v glasbeni svet vpet že od zgodnjega otroštva. Osem let se je v glasbeni šoli učil violino, pogosto pa je kot solist nastopal v različnih zborih na OŠ Podčetrtek.

Danes igra tudi kitaro, ki je poleg njegovega psa Polarisa njegova zvesta spremljevalka. S prvo avtorsko skladbo Home se je leta 2023 kot "junior singer songwriter" uvrstil v veliki finale evropskega tekmovanja Tourmusicfest v San Marinu. Lani je skupaj s svojim psom nastopil tudi na televizijskem šovu Slovenija ima talent.



Z njim smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo.

Na predstavitev svoje skladbe in druženje s sedmo silo je s seboj pripeljal tudi kužka. Pa bo ta z njim stal tudi na odru Eme? "Mogoče ste opazili že na Talentih, da nastopava skupaj. A za Emo sem se odločil, da nastopim sam, saj tudi zanj velik stres predstavljajo luči in glasni zvoki. Morda to zanj ni tako velik problem, a vseeno v tem ne uživa najbolj. Poleg tega je zame tako bolje, saj se lahko bolj posvetim svojemu petju in nastopu ter zato ne bom tako živčen," je poudaril PolarAce.

Odločil se je, da bo svojo avtorsko pesem zapel v angleščini. Zanimalo nas je, zakaj. "Gre za naključje. Za refren sem inspiracijo dobil iz neke knjige, ki je tudi v angleščini in s pisanjem v angleščini sem posledično tudi nadaljeval," je obrazložil svojo odločitev.

Zaupa nam, da je njegov cilj, odkar se resneje ukvarja z glasbo, da z njo doseže čimveč ljudi. Foto: Bojan Puhek

O čem govori njegova skladba?

PolarAce se bo predstavil s skladbo Kind, o čem pa govori njegovo delo? "Naslov pesmi pomeni 'prijazen'. V bistvu se začne kot balada in se razvije v pozitivnejše sporočilo. Če bo več ljudi prijaznih in veselih, bo posledično več ljudi okoli njih veselih in ta sreča se najprej samo še širi," je razložil skrito sporočilo svoje skladbe.

PolarAce pa je tudi redni gledalec in spremljevalec Evrovizije in slovenskih predstavnikov, zato nas je zanimalo, kdo od preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas zastopali na Evroviziji, se mu je najbolj vtisnil v spomin. "Verjetno pesem Sester in njihova Samo ljubezen," je odgovoril prepričljivo.

Podpora mladim ustvarjalcem veliko pomeni. Kaj PolarAce meni o podpori RTV Slovenija, potem ko se mu je uspelo uvrstili med 12 nastopajočih? Koliko je bilo medijske podpore s strani javne medijske hiše? "S tem nimam nič izkušenj, tako da težko primerjam z drugimi stvarmi," je bil jasen mladenič, za katerega že nastop na Emi in morebitna uvrstitev na Evrovizijo lahko predstavljata uresničitev njegovih otroških sanj. "Odkar se zares ukvarjam z glasbo, je moj cilj z mojo glasbo doseči čimveč ljudi. Ema je res dober festival za to," je prepričan najmlajši tekmovalec na letošnji Emi.

Na Emi ne bo nastopil v družbi svojega zvestega štirinožnega prijatelja. "Za Emo sem se odločil, da nastopim sam, saj tudi zanj velik stres predstavljajo luči in glasni zvoki," je pojasnil PolarAce. Foto: Bojan Puhek

Pri odgovoru na vprašanje, kdo mu na Emi predstavlja največjo konkurenco in kako bi komentiral ostale sotekmovalce, je bil PolarAce precej skop, a jasen, da pretirane konkurence ne čuti. Prišel je namreč nabirati predragocene izkušnje in predstaviti svojo glasbo. "Do zdaj se mi zdi, da smo kar dobri prijatelji. Vsaj jaz se z njimi super razumem," je povedal.

PolarAce: Moja pesem se ves čas nadgrajuje in razvija

Zanimalo nas je tudi, kaj ima njegova pesem, česar ostali tekmovalci in njihove pesmi nimajo. "Stavil bi na to, da je sestavljena kot neka zgodba. Začne se popolnoma drugače, kot se konča. Zdi se mi, da je precej zanimiva in nima veliko ponavljanja, ves čas se nadgrajuje in razvija," je o tem, na kaj stavi pri svoji skladbi, povedal mladi pevec.

Svoje glasbene vzornike pa ne išče samo znotraj meja Slovenije, ampak tudi v tujini. "Moji vzorniki so band HAR, a predvidevam, da tega banda nihče ne pozna. Precej velik vzornik je zame tudi Ed Sheeran, zaradi pesmi, ki jih delam v akustičnih verzijah in so bolj v njegovem slogu, za ostale pa lahko rečem, da sem pri njih nekako našel svoj slog," je še pojasnil 17-letni glasbenik, ki je ob koncu pojasnil tudi, kako velik finančni zalogaj mu predstavlja Ema in kako velik je bil njegov finančni vložek.

Redno igra tudi na ulici. "Tako da če me kdaj vidite na Čopovi ulici, me kar pozdravite," je bil pri svojem odgovoru prepričljiv mladenič. Foto: Bojan Puhek

"Nisem si mislil, da bo treba toliko vložiti v to, zato tudi igram na ulici. Tako da če me kdaj vidite na Čopovi ulici, me kar pozdravite. Vse, kar sem potreboval za Emo, sem že zaslužil na ulici," je na koncu z odgovorom še presenetil mladi ustvarjalec.

