Biden kritiziral srečanje Trumpa in Orbana

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v petek na svojem posestvu na Floridi sprejel madžarskega premierja Viktorja Orbana. Do srečanja med njegovim republikanskim tekmecem in Orbanom je bil kritičen ameriški predsednik Joe Biden, ki je opozoril, da si Orban prizadeva vzpostaviti diktaturo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Veste, s kom se danes srečuje tam doli v Mar a Lagu? Z Orbanom iz Madžarske, ki je dejal, da demokracija ne deluje in si prizadeva za diktaturo. Jaz vidim prihodnost, kjer branimo demokracijo, ne pa jo ponižujemo," je dejal Biden podpornikom v Philadelphii.

Orban je na družbenih omrežjih objavil fotografijo in videoposnetek srečanja s Trumpom in ob tem napisal: "Naredimo Ameriko spet veliko, gospod predsednik!"

Madžarski premier je eden redkih voditeljev v Evropi, ki na novembrskih predsedniških volitvah želi zmago republikanskega kandidata, poroča AFP.

Trump o Orbanu: On je šef

Trump na enem od posnetkov pravi, da ni boljšega in pametnejšega voditelja, kot je fantastični Viktor Orban. "Ni kontroverzen, ker pravi, da tako bo in to je to. On je šef," je dejal Trump.

Orbanov sodelavec Gladden Pappin je za AFP dejal, da obisk poudarja gradnjo odnosov med ameriškimi in madžarskimi konservativci ter ugodnosti, ki bodo prišle z izvolitvijo predsednika Trumpa v novembru.

Trump in Orban imata enaki stališči tudi glede Ukrajine, saj nekdanji predsednik ZDA redno izraža občudovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina, Orban pa ohranja tesne stike s Kremljem, poroča AFP.

Washington Examiner poroča, da se je Orban srečal tudi z nekdanjo prvo damo ZDA Melanio Trump.