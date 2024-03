Biden nad Trumpa in republikance

Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem energičnem govoru o položaju v državi nemudoma napadel bivšega predsednika Donalda Trumpa glede njegovega stališča do vojne v Ukrajini in ruskega predsednika Vladimirja Putina, celoten govor pa je predvolilno izkoristil za izpostavljanje razlik med njegovimi in republikanskimi politikami.

To je bil njegov najpomembnejši nagovor Američanom pred nacionalno konvencijo demokratske stranke avgusta v Chicagu, ko ga bodo demokrati predvidoma potrdili za svojega predsedniškega kandidata, in demokrati, ki jih skrbi njegova starost, so si sinoči malce oddahnili.

Po sprehodu skozi kordon članov kongresa, s katerimi se je fotografiral, rokoval in šalil, je govor začel napadalno. "Sedanji trenutek v zgodovini je poseben, ker sta demokracija in svoboda napadeni tako doma kot v tujini," je dejal.

Razen nekaj zapletov pri branju s teleprompterja, je 81-letnik govor – ob skandiranju demokratov "še štiri leta, še štiri leta" – izpeljal brez spodrsljajev, predstavil svoje pobude, zbijal šale in izpostavil razlike med sabo in Trumpom, ki je praktično že osvojil republikansko predsedniško nominacijo.

Bidnova šibka točka je naraščanje nezakonitih prehodov čez južno mejo. Američani so od njega slišali, da je bil pripravljen dvostrankarski dogovor o povečanju varnosti na meji, ki so ga republikanci blokirali na Trumpovo pobudo.

Ob glasnih vzklikih neodobravanja republikancev in zmajevanju z glavo republikanskega predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona so se kamere usmerile na avtorja dogovora, konservativnega republikanskega senatorja Jamesa Lankforda, ki je prikimaval in rekel: "To je resnica."

Biden: Vztrajali bomo ob Ukrajini

Biden je v populističnem tonu med drugim poslal sporočilu ruskemu predsedniku Putinu, da se mu ne bodo nikoli uklonili in bodo vztrajali ob Ukrajini.

"V tujini je na pohodu Putin in če kdo misli, da se bo ustavil v Ukrajini, se moti. Še pred kratkim je republikanski predsednik Ronald Reagan pozval Mihaila Gorbačova, naj poruši zid. Danes bivši republikanski predsednik ZDA Putinu pravi, naj dela, kar hoče," je dejal Biden in pozdravil premierja nove članice zveze Nato Švedske Ulfa Kristerssona, ki je bil v dvorani.

Trumpovim privržencem, ki so leta 2021 po volilnem porazu svojega kandidata napadli kongres, je sporočil, da niso domoljubi. "Enostavna resnica je, da ne moreš imeti rad svoje države le takrat, ko zmagaš," je dejal.

"Zaradi mojih politik gredo ZDA skozi najhitrejše in najtrdnejše gospodarsko okrevanje"

V nadaljevanju je prisotne člane vrhovnega sodišča ZDA spomnil, da so ob ukinitvi ustavno zagotovljene pravice do umetne prekinitve nosečnosti zapisali, da ženske niso brez volilnih ali političnih pravic.

"Ne se šaliti. Tisti, ki se hvalijo z ukinitvijo pravice do splava, nimajo pojma o moči Američank. To so spoznali, ko je bila reproduktivna svoboda na referendumu v letih 2022 ter 2023, in bodo spet spoznali letos," je dejal Biden in napovedal, da bo uzakonil pravico do splava po vseh ZDA, če mu bodo volivci dali kongresno večino.

V govoru je še poudaril, da gredo ZDA zaradi njegovih politik skozi najhitrejše in najtrdnejše gospodarsko okrevanje po pandemiji covid-19 na svetu. "Plače rastejo, inflacija pada," je dejal.

Pohvalil se je s svojo podporo sindikatom in pozdravil vodjo sindikata avtomobilskih delavcev Shawna Faina, s katerim se je lani kot prvi predsednik v zgodovini pridružil stavkajočim delavcem v Detroitu.

"Wall Street ni zgradil te države, ampak srednji razred, ki so ga zgradili sindikati," je dejal ter poudaril, da je kapitalist, ki se zaveda, da gre lahko vsem dobro, če bogati plačajo pošten delež davkov.

Spomnil je na bistveno razliko med njim in republikanci, ki si prizadevajo za nizke davke za milijarderje, sam pa zagotavlja, da ne bo višal davkov nikomur z dohodkom do 400 tisoč dolarjev na leto.

Napovedal je nadaljevanje boja za znižanje cen zdravil na recept, povišanje plač učiteljem in davčne stopnje za dobičke korporacij, prepolovitev izpustov ogljika v ozračje do leta 2030, prepoved jurišnih pušk in druge pobude.

V govoru se je dotaknil tudi svoje starosti

Na koncu se je dotaknil svoje starosti, ki skrbi večino ameriških volivcev, in jo tako kot nekoč Reagan skušal spremeniti iz ovire v prednost. Dejal je, da zaradi starosti zelo dobro pozna ameriško izkušnjo, in podal vizijo Amerike, ki je poštena, dostojanstvena in enakopravna.

Demokrati so mu navdušeno ploskali, republikanci so gledali v svoje pametne telefone ali mu glasno nasprotovali, kongresni policisti pa so iz dvorane pospremili enega od gostov na galeriji, ki je kričal nekaj o kriminalu in policiji.

Biden je v kongres malce zamudil, ker se je moral izogniti skupini propalestinskih protestnikov. V govoru, med katerim se je označil za dolgoletnega podpornika Izraela, se je dotaknil tudi izraelske ofenzive v Gazi, kjer bo po njegovem ukazu ameriška vojska postavila začasno pristanišče za krepitev dobav humanitarne pomoči.