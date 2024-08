Ukrajinski specialci objavili posnetek spopada v Rusiji #video

Ukrajinski specialci so objavili posnetek, ki prikazuje njihovo operacijo "čiščenja" ruskih bunkerjev, zgradb in industrijskih objektov v ruski regiji Kursk. Kot so pojasnili, so ruske sile iskale zatočišče med civilnim prebivalstvom, a so jih ukrajinske enote uspešno odkrile in nevtralizirale.

"Zasede, napadi, koordinacija s topništvom in zajemanje ujetnikov so vsakdanji del dela operaterjev posebnih enot na sovražnem ozemlju," so navedli ob objavi posnetka akcije iz Rusije.