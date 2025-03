Po dolgi bitki z boleznijo umrl 22-letni luksemburški princ Frederik

V starosti 22 let je po dolgi bitki z redko genetsko boleznijo umrl luksemburški princ Frederik, je v sporočilu za javnost objavila njegova družina in njegov oče luksemburški princ Robert.

Frederiku Nassauskemu, ki je bil najmlajši sin luksemburškega princa Roberta (sicer bratranec velikega vojvode Henrija Luksemburškega) in princese Julie Nassauske, so pri 14 letih diagnosticirali mitohondrijsko bolezen POLG. Umrl je star 22 let. Gre za genetsko motnjo, ki telesnim celicam jemlje energijo, kar posledično povzroča progresivno disfunkcijo in odpoved več organov.

Princ Frederik je umrl 1. marca v Parizu, je njegova družina zapisala v izjavi, objavljeni na spletni strani fundacije POLG. Združenje POLG je pred tremi leti za ozaveščanje o stanju ustanovil prav Frederik.

Umrl v Parizu prvi dan marca

Kot je v izjavi za javnost zapisal njegov oče, jih je ljubljeni sin v petek, 28. februarja, prav na dan redkih bolezni, poklical v sobo, da bi lahko družina še zadnjič govorila z njim. "Potem ko je vsakega od nas obdaril s poslovilnimi besedami – nekaterimi prijaznimi, nekaterimi modrimi, nekaterimi poučnimi – v pravem Frederikovem slogu, nas je zapustil s končno dolgoletno družinsko šalo," je dejal njegov oče. "Celo v njegovih zadnjih trenutkih sta ga njegov humor in brezmejno sočutje prisilila, da nas je zapustil v smehu ... da bi nas vse razveselil," je še v izjavi na spletni strani zapisal njegov oče.

"Našel je moč in pogum, da se je poslovil od vsakega od nas po vrsti – svojega brata Aleksandra, sestre Charlotte, mene, njegovih treh bratrancev, Charlyja, Louisa in Donalda, njegovega svaka Mansourja in tete Charlotte ter strica Marka. Vse, kar mu je ležalo na srcu, je že povedal svoji izjemni materi, ki ga v 15 letih ni zapustila niti za trenutek," je Robert v čustvenem zapisu dodal še o svoji 58-letni ženi Julie.

Kot je še razkril princ Robert, ga je sin Frederik v enem izmed zadnjih pogovorov vprašal: "Oče, ali si ponosen name?"

"Frederik je umrl 1. marca 2025, v Parizu v Franciji, v mestu luči. Ena luč je ugasnila, a toliko jih je ostalo," je v izjavi še zaključil princ Robert.

Princ Frederik je imel še starejšega brata Aleksandra, sestro Charlotte, za del svoje družine pa je štel tudi svojega zvestega štirinožnega spremljevalca, psa Mushuja.

Princ Robert je pod svojo izjavo delil ganljive družinske fotografije Frederika, na katerih pozira s svojim bratom Aleksandrom in sestro Charlotte ter v krogu svoje družine in prijateljev.