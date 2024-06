Princ William plesal, kot da ga nihče ne gleda #video

Britanski princ William si je s starejšima otrokoma, Georgeem in Charlotte, v Londonu ogledal koncert pevke Taylor Swift in sodeč po posnetkih, ki so na družbenih omrežjih postali viralni, neizmerno užival. Ob pesmi Shake It Of je poplesaval, kot da ga nihče ne gleda, in svojimi plesnimi gibi navdušil sledilce.

Princ William je v petek praznoval 42. rojstni dan in si ob tej priložnosti z desetletnim princem Georgeem in devetletno princeso Charlotte v Londonu ogledal prvega izmed osmih koncertov priljubljene ameriške pevke Taylor Swift. Člani kraljeve družine so neizmerno uživali.

Princa Williama so ujeli, kako poplesava na pevkino uspešnico Shake It Of, posnetek pa je postal viralen na družbenih omrežjih. "Bravo, princ William, odlične plesne gibe imate", "to je najboljši posnetek princa Williama kadarkoli" in ""William je postal moj najljubši princ," so komentirali navdušeni uporabniki družbenih omrežij.

"Hvala za čudovit večer, Taylor Swift," je princ William zapisal na svoj uradni profil na Instagramu in delil fotografijo z otrokoma in pevko.

Za rojstni dan je princu čestitala tudi pevka in delila fotografijo, na kateri se jim je pridružil še njen izbranec Travis Kelce.

Člani kraljeve družine so uživali in za en večer pozabili na skrbi. Preživljajo namreč težko obdobje, valižanska princesa Kate Middleton je konec marca sporočila, da je zbolela za rakom. Njeno zdravljenje še poteka, a se princesa počuti bolje in prejšnji teden se je po več kot pol leta spet pojavila v javnosti, ko se je z družino udeležila kraljeve rojstnodnevne parade.