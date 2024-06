Princesa Kate sporočila dobro novico

Britanska princesa Kate Middleton je konec marca sporočila, da je zbolela za rakom. Že pred tem se je popolnoma odmaknila od oči javnosti in se posvetila zdravljenju.

Valižanska princesa se očitno počuti bolje, saj je na družbenem omrežju X danes sporočila, da se bo konec tedna z družino udeležila kraljeve rojstnodnevne parade. Po skoraj pol leta se bo tako znova pojavila v javnosti.

"Osupnila so me vsa prijazna sporočila podpore in spodbude v zadnjih nekaj mesecih. Res so naredila korenito spremembo zame in za Williama in nama obema pomagala prebroditi težke čase. Dobro napredujem, a kot ve kdorkoli, ki je kdaj izkusil kemoterapijo, so dobri in slabi dnevi. Ob slabih dneh se počutiš šibko, utrujeno in moraš počivati. A na dobre dneve, ko se počutiš močneje, želiš dobro počutje kar najbolje izkoristiti. Moje zdravljenje še poteka in bo trajalo še nekaj mesecev," je pojasnila 42-letnica.

Kot je zapisala, si želi čas, ko se dobro počuti, izkoristiti za sodelovanje v šolah in za stvari, ki jo veselijo in navdajajo s pozitivno energijo. Prav tako počasi želi začeti delati od doma.

Poleti se želi udeležiti še več javnih dogodkov, a se ob tem zaveda, da še ni popolnoma okrevala in da se uči biti potrpežljiva. "Vsak dan vzamem, kakor pride, poslušam svoje telo in si dopuščam čas, da okrevam," je zapisala Kate in se zahvalila vsem za razumevanje in podporo.