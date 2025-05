"Ne odpiramo več oken, zrak je zdaj čisto drugačen"

Ko se narava prebudi in okna povsod na stežaj odprejo, se zdi, da je svež zrak samoumeven. A realnost sodobnega bivanja je drugačna. Ne glede na letni čas, kakovost zraka v zaprtih prostorih ostaja eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje in počutje in to ne le pozimi, temveč tudi v toplejšem delu leta. Zato vse več Slovencev prepoznava pametne prezračevalne sisteme kot osnovno opremo svojega doma, ne kot dodatek.

Svež zrak – luksuz ali nuja?

Se zjutraj zbujate utrujeni, z glavobolom ali suhimi očmi? Ste opazili plesen po vogalih ali roso na oknih? Vzrok pogosto ni stres ali premalo spanca, ampak nekaj bolj vsakdanjega – slab zrak v vašem domu.

Dejstvo je, da več kot 90 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih. Če v teh prostorih ni zagotovljenega stalnega dotoka svežega zraka, to dolgoročno vpliva na zdravje in počutje, kar je pri otrocih še posebej občutno.

Zakaj je svež zrak v notranjih prostorih pomemben tudi poleti?

V toplih mesecih več zračimo, drži. A poleti prostori pogosto ostanejo zaprti čez dan zaradi vročine ali klimatskih naprav, ponoči pa zaradi varnosti. Poleg tega je naravno prezračevanje odvisno od vetra, temperature in navad stanovalcev, kar je vse prej kot zanesljivo. V domu se tako kopičijo plesen, vlaga, neprijetne vonjave, alergeni in drobni delci, ki jih pogosto niti ne zaznamo.

Redno prezračevanje je pomemben higienski ukrep za zdravje

Kot poudarja Nacionalni inštitut za javno zdravje*, kakovost zraka v zaprtih prostorih neposredno vpliva na naše zdravje. Slabo prezračeni prostori niso le neprijetni, ampak lahko povzročijo zdravstvene težave, kot so glavobol, suhe oči, draženje sluznic, alergije in celo razvoj resnejših bolezni dihal. Dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu notranjemu zraku lahko privede do kroničnih bolezni, vključno z astmo, bronhitisom ali celo pljučnim rakom.

NIJZ priporoča stalno dovajanje svežega zunanjega zraka, pri čemer se najbolj učinkovito izkaže mehansko prezračevanje, ki omogoča neprekinjeno in nadzorovano izmenjavo zraka. Pomembna prednost prezračevalnih sistemov je konstantno svež zrak brez toplotnih izgub, hkrati pa preprečuje zadrževanje vlage, plesni in škodljivih snovi v prostoru, kar je osnova za zdravo in varno bivanje.

i-Vent – rešitev, ki deluje tiho, stalno in učinkovito Foto: i-Vent i-Vent je slovenski pametni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote, ki zagotavlja nenehen dotok svežega zraka brez toplotnih izgub. Poleti to pomeni, da vam ni treba odpirati oken, da bi osvežili prostor, hkrati pa ne ogrevate notranjosti z zunanjim vročim zrakom. Sistem deluje skoraj neslišno, se prilagaja prostoru in se upravlja kar preko aplikacije tudi na daljavo. Zadržuje prah, cvetni prah in druge alergene, kar je še posebej pomembno spomladi in poleti, ko alergije dosegajo vrhunec. Zrak je tako svež, suh in čist – tudi v najbolj vročih mesecih.

Hitro do čistega zraka, brez gradbenih posegov

Velika prednost sistema i-Vent je, da ga lahko brez večjih gradbenih posegov vgradite tako v novogradnje kot v obstoječe domove. Montaža je hitra, izvedba strokovna, podporo pa zagotavlja kar 17 usposobljenih monterskih ekip po vsej Sloveniji. Prezračevalni sistem ima kar sedem let garancije.

Podjetje i-Vent ima že več kot 150 tisoč zadovoljnih uporabnikov doma in v tujini ter je prejemnik priznanja Izbrana znamka zaupanja 2025.

Zadovoljstvo, ki se ga da čutiti z vsakim vdihom

Zrak, ki ga dihamo doma, vpliva na vse – na naše zdravje, razpoloženje in udobje. Prav zato uporabniki prezračevalnega sistema i-Vent pogosto povedo, da si življenja brez njega ne predstavljajo več. Ne gre zgolj za tehnologijo, temveč za občutno spremembo v kakovosti bivanja.

"Imeli smo kar veliko plesni po stenah. Dolgo smo se odločali, kaj narediti, nato smo zasledili reklamo i-Vent in se odločili. S sistemom smo zelo zadovoljni, saj plesni ni nikjer več."– Urban, Slovenske Konjice

"Ni več potrebe po odpiranju oken. Sistem deluje samodejno, npr. pri kuhanju avtomatika sama pospeši odvajanje in dovajanje zraka, ki je zaradi rekuperacije pred vstopom ohlajen oz. segret, odvisno od letnega časa."– Roman, Portorož

"Svež zrak ves dan in vedno, ko se vrnemo po daljši odsotnosti."– Bojan, Rače

"Imamo ga komaj dva tedna. Oken nič ne odpiramo, zrak je čisto nekaj drugega kot prej."– Sabina, Šmarješke Toplice

Besede številnih zadovoljnih uporabnikov potrjujejo, da pametno prezračevanje ni le tehnična nadgradnja doma, ampak temeljna izboljšava kakovosti življenja. Ko vstopite v prostor, kjer je zrak svež, čist in brez neprijetnih vonjav to preprosto začutite. In ravno to je največja potrditev, da je i-Vent odločitev, ki se obrestuje vsak dan znova.

Koliko stane in kako hitro se povrne?

Namestitev kakovostnega prezračevalnega sistema je investicija, ki se povrne hitreje, kot si morda mislite. Strošek prezračevalnega sistema i-Vent lahko zaradi subvencije Eko sklada in promocijskih popustov znaša tudi do 60 odstotkov* manj. Poleg nižjih stroškov ogrevanja in večjega bivalnega udobja uporabniki poročajo tudi o boljšem počutju in splošnem zdravju.

In kako kaže pri porabi? Letna električna poraba znaša pičla 2,3 evra na enoto. Stroškov skoraj ni, koristi pa so neprecenljive.

Ko razmišljate o poletnem osveževanju doma, pomislite dlje od klime in odprtih oken. Razmislite o sistemu, ki diha z vami vse leto. Z i-Ventom bo vaš dom postal oaza neskončne svežine – vsak dan in v vsakem vremenu. Več o ponudbi: i-vent.com/si/neskoncna-svezina Pošljite povpraševanje >>

1Ponudba zajema 30 odstotkov akcijskega popusta in do 30 odstotkov subvencije EKO-sklada. 30-odstotni popust velja samo za pametno prezračevalno enoto i-Vent.

*https://nijz.si/moje-okolje/zrak/pomen-prezracevanja-za-nase-zdravje/

