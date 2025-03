Milan Kuster, direktor podjetja i-Vent, prejel prestižno nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu že 57. zapored podelila nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki veljajo za najvišje strokovno priznanje v slovenskem gospodarstvu. Med letošnjimi nagrajenci je tudi Milan Kuster, direktor podjetja i-Vent, ki je s svojo vizijo, inovativnostjo in podjetniškim pogumom ustvaril eno najuspešnejših zgodb v slovenski prezračevalni industriji.

Foto: i-Vent

Nagrada GZS: priznanje vrhunskim gospodarstvenikom

Nagrada GZS se podeljuje posameznikom, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva, inovacij in podjetniškega okolja. Prejemniki nagrade so vodilni gospodarstveniki in gospodarstvenice, ki s svojimi podjetji dosegajo izjemne rezultate, ustvarjajo nova delovna mesta in prispevajo k trajnostnemu razvoju slovenskega gospodarstva.

Ob prejemu nagrade je Milan Kuster izpostavil, da je naloga dobrega direktorja skrb za smisel podjetja: "Če to opravlja dobro, potem tudi vsako delovno mesto pridobi svoj smisel. Sodelavec, ki razume smisel, poslanstvo podjetja, ga udejanja pri svojem delu in aktivnostih. Le tako lahko podjetje kot celota preseže zgolj vsoto posameznih aktivnosti."

Foto: i-Vent

Rdeča nit letošnje podelitve je bila Aristotelova misel, da je celota več kot vsota njenih delov. Gre za to, da uspeh nikoli ni zgolj plod enega posameznika. Kot je poudaril predsednik GZS Tibor Šimonka, je uspeh ekipa, je skupna strast, je vera, da je skupaj mogoče doseči več. Po njegovih besedah so letošnji nagrajenci dokaz, da je mogoče uspeti tudi, ko se zdi pot strma in so ovire skoraj nepremagljive: "Z njihovo predanostjo ne gradijo le lastnih podjetij – gradijo prihodnost Slovenije."

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar pa je v svojem nagovoru izpostavila, da delo nagrajencev podpira različne družbene dejavnosti, kot so kultura, šport in humanitarne akcije, ter prispeva k razvoju lokalnih skupnosti. Poudarila je, da imamo močno socialno državo lahko le z močnim in odpornim gospodarstvom.

Milan Kuster: vizionar, ki je spremenil slovenski trg prezračevanja

Milan Kuster je svoje podjetniško potovanje začel iz osebne potrebe – iskanja rešitev za zdravstvene težave svoje hčere. To ga je pripeljalo v svet prezračevalnih sistemov, kjer je prepoznal velik potencial za izboljšave in inovacije. Leta 2010 je ustanovil podjetje Lunos, d. o. o., ki je hitro postalo sinonim za vrhunske prezračevalne rešitve.

Vendar pa je Kusterjeva podjetniška ambicija segla dlje. Omejitve pri sodelovanju z nemškim partnerjem so ga spodbudile, da ustanovi i-Vent, d. o. o., podjetje, specializirano za razvoj pametnih prezračevalnih sistemov. Kuster je s svojo ekipo razvil lastne visokotehnološke prezračevalne rešitve, ki omogočajo energetsko učinkovito in avtomatizirano prezračevanje bivalnih prostorov.

Danes je i-Vent globalni igralec na področju prezračevanja, zahvaljujoč partnerstvu z britansko delniško družbo Volution Group. To je podjetju omogočilo dostop do novih trgov in nadaljnji razvoj inovacij, zaradi česar je i-Vent postal prepoznan kot eden vodilnih ponudnikov pametnih prezračevalnih sistemov v Evropi.

Foto: i-Vent

Dodatno priznanje: izbrana znamka zaupanja 2025

Ob nagradi GZS je podjetje i-Vent nedavno prejelo še eno prestižno priznanje – naziv izbrana znamka zaupanja 2025. To priznanje, ki ga podeljujejo potrošniki, potrjuje izjemno kakovost in zaupanje v blagovno znamko i-Vent.

"Prejeti nagrado GZS in hkrati pridobiti naziv Izbrana znamka zaupanja 2025 je dokaz, da gremo v pravo smer. Inovacije, kakovost in skrb za dobrobit uporabnikov so naše vodilo, ki mu bomo sledili tudi v prihodnje," je ob tem poudaril Milan Kuster.

Vrednote, ki vodijo do uspeha

Milan Kuster je s svojo poslovno potjo dokazal, da uspeh ni zgolj v inovacijah, temveč predvsem v ljudeh. Njegova filozofija temelji na poštenem in odgovornem vodenju, spoštovanju zaposlenih ter vlaganju v razvoj in izobraževanje.

Podjetje i-Vent se zaveda tudi pomena družbene odgovornosti. S številnimi donacijami in sponzorstvi podpira športne, kulturne in humanitarne projekte ter aktivno sodeluje pri izboljšanju kakovosti življenja v lokalnih skupnostih.

Foto: i-Vent

Pogled v prihodnost Milan Kuster in njegova ekipa ostajajo zavezani razvoju naprednih rešitev, ki bodo še naprej postavljale nove standarde na področju prezračevanja. S kombinacijo inovativnosti, podjetniške drznosti in neomajne predanosti kakovosti i-Vent nadaljuje svojo pot kot vodilni ponudnik pametnih prezračevalnih sistemov. Njegova zgodba je dokaz, da je mogoče s pravo vizijo, pogumom in trdim delom doseči izjemne uspehe – tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Naročnik oglasnega sporočila je I-VENT, D. O. O.