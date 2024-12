Plesen po vogalih in rosa na oknih: to rešitev so uporabili številni Slovenci

Ste se kdaj vprašali, kakšen zrak dihate v svojem domu? Po podatkih Evropske komisije naj bi Evropejci kar 90 odstotkov časa preživeli v zaprtih prostorih, ena od njihovih zadnjih raziskav pa je pokazala, da je kakovost zraka v zaprtih prostorih ponekod lahko tudi do dvakrat slabša od zunanjega zraka. To še posebej velja za zimske mesece, ko svojih domov ne zračimo tako pogosto kot sicer, saj v svoj dom spuščamo mraz in tako povzročamo velike toplotne izgube. Da zima ni ovira za svež zrak, dokazujejo sistemi pametnega prezračevanja za zdravo bivanje.

Foto: i-Vent

Plesen v stanovanju ni samo neprijetna na pogled, temveč tudi škoduje zdravju. Še več, je znak, da je z ravnjo vlage v naši hiši ali stanovanju nekaj narobe. Plesen in vlago lahko pripišemo nezadostnemu prezračevanju, toplotnim mostovom in poškodbam. V zadnjih letih se je trend vgrajevanja decentralnih prezračevalnih sistemov, kjer pri nas prednjači podjetje i-Vent, močno povečal tako v starejših objektih kot tudi v novogradnjah. Decembra so pri podjetju i-Vent pripravili posebno akcijo, v kateri vam je pametni prezračevalni sistem i-Vent na voljo do kar 70 odstotkov ceneje.

Slaba kakovost zraka pomeni slabo počutje

Ko je zrak v naših domovih slab, to ne vpliva le na naše zdravje, ampak tudi na naše splošno počutje. Simptomi, kot so glavoboli, utrujenost, pomanjkanje energije, težave s spanjem in splošno slabo počutje, so pogosto povezani z nezadostno zračenimi prostori. To pa pomeni, da je naša kakovost življenja neposredno odvisna od kakovosti zraka, ki ga dihamo.

Če pa je zraku v našem domu dodana še visoka stopnja vlage, so tveganja še večja. Vlažnost namreč ni nevarna le za naš dom, temveč vpliva tudi na naše zdravje – lahko povzroči alergije, kronični kašelj, težave z dihanjem, glavobole, pa tudi občutek stiskanja v prsih. Visoka raven vlage je idealna podlaga za rast bakterij, virusov in alergenov, kar pa lahko vodi v hujše zdravstvene težave, kot je astma. Zato te težave ne smemo jemati z levo roko, ampak čim prej ukrepati in poskrbeti za kakovosten zrak v svojem domu.

Kljub nižjim temperaturam je še vedno zelo pomembno, da svoje stanovanje čim večkrat temeljito prezračimo. Ampak ali je mogoče v notranje prostore ves čas dovajati čist in svež zrak, hkrati pa ne povzročati velikih energijskih izgub?

Seveda! Z vgradnjo pametnega prezračevalnega sistema bomo svojemu domu zagotovili svež in čist zrak vse dni v letu. Prezračevalni sistem bo poskrbel za samodejno odvajanje izrabljenega zraka z vsemi neprijetnimi vonjavami, odvečno vlago in drugimi škodljivimi snovmi vred. Poleg tega bo z odvajanjem odvečne vlage zagotovil tudi primerno zdravo stanje zgradbe in zraka ter preprečil nastanek plesni in ugodnih življenjskih pogojev za pršice ter prepih in vdor zunanjega hrupa ter prahu.

In kar je najboljše – pametni prezračevalni sistem i-Vent je primeren za vgradnjo tako v novogradnje kot tudi starejše objekte.

Foto: i-Vent

Številni Slovenci so si enotni: nakup tega sistema je bila ena od najboljših naložb v življenju

Podjetje i-Vent je prezračevalne sisteme v slovenske domove vgradilo že okoli 150 tisoč uporabnikom.

Lahko rečem, da je bil nakup prezračevalnega sistema i-Vent ena od mojih najboljših naložb. Zdaj je minilo že sedem let od montaže prezračevalnega sistema v mojem stanovanju. Same pohvale!

Z ženo sva izjemno zadovoljna s sistemom i-Vent, saj nama je olajšal bivanje, v stanovanju je čistejši zrak, še vedno vse deluje.

Investicija, vredna vloženega denarja. Brez prezračevanja si ne predstavljam bivanja v hiši.

To so le trije izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja i-Vent.

Njihovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem nenazadnje priča okoli sto petdeset tisoč zadovoljnih strank, brez katerih i-Vent ne bi obstajal in zagotovo ne bi bil tako uspešen," pove direktor podjetja i-Vent Milan Kuster.

Foto: i-Vent