Sistem, ki je rešil hiše in stanovanja številnih Slovencev

"Razlika je neprimerljiva"

Jan Polanc iz Ljubljane dodobra pozna razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni in kjer se že pojavljajo zametki vlage ali plesni.

"V prejšnjem stanovanju sva z ženo imela težave predvsem z višjo koncentracijo vlage in s plesnijo na obrobah oken. Nikakor se je nisva mogla rešiti. Hiša ni mogla dihati, čeprav smo imeli okna odprta postrani, da se je zrak izmenjeval, da smo jih zjutraj odpirali. Žal je v prostor uhajal hladen zrak, ki je povzročil poškodbe sten. Vemo, teh zadev se ne da kar tako sanirati. Kljub zračenju hiša enostavno ni zadihala. Vedno smo imeli neprijeten občutek, da to na nas slabo vpliva tudi z zdravstvenega vidika. Zato sva se z ženo ob menjavi oken v novem stanovanju odločila za vgradnjo prezračevalnega sistema. Med neprezračenimi in prezračenimi prostori je velika razlika, ki vpliva na kakovost bivanja. Bivanje je na račun preudarnega odvajanja in dovajanja zraka, zamenjave zraka, ki ga proizvedemo z dihanjem, z novim, svežim zrakom, zdaj na neprimerljivo višji ravni," poudari in dodaja, da si življenja brez prezračevalnega sistema i-Vent več ne predstavlja, čeprav živimo v okolju, kjer na prostem dihamo razmeroma dober in svež zrak.

"Dejansko se je resnično takoj občutila kakovost zraka. Sistem deluje tako, da mi o njegovem delovanju sploh ni treba veliko razmišljati. Ni več zatohlosti, občutka, da se bo pojavila plesen. Zjutraj se zbudim spočit, nisem utrujen. Ko sem si nekoč brez prezračevalnega sistema vrata spalnice zaprl, sem se zjutraj zbudil utrujen, telo ni bilo spočito. Odkar je i-VENT vgrajen v spalnici, je zjutraj zrak svež, prezračen, na oknih ni rose, zarošenosti. Ni mi treba razmišljati o prezračevanju. Zjutraj se sistem vzpostavi v maksimalne pretoke, potem se spusti na drugo stopnjo, ob treh popoldne se nastavi nazaj na prvo stopnjo, kjer normalno izmenjuje vračanje toplote. Pri sistemu je vračanje toplote dobro, prijetno," sklene Jan Polanc.

"Od ideje do izvedbe v 14 dneh"

Med tistimi, ki popolnoma poznajo razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni, je tudi znani slovenski igralec Gojmir Lešnjak Gojc. Zakaj se je odločil za montažo prezračevalnega sistema?

"Prvi razlog se skriva v radonu, ki ga je tukaj na Krasu precej. Drugi razlog je zdravstvene narave, z ženo imava težave z dihanjem. Za ponudbo prezračevalnega sistema sem različnim podjetjem po Sloveniji oddal tri povpraševanja. S profesionalnostjo, hitrostjo, ažurnostjo in odzivnostjo so se že v prvi fazi najbolj izkazali pri podjetju i-Vent. Hitro smo določili datum ogleda, na katerega je prišel izredno profesionalen predstavnik podjetja, ki si je ogledal razmere. Hitro so določili položaje prezračevalnih naprav. Vse skupaj se je odvilo v roku 14 dni, kar se mi zdi izjemen odziv glede na mojo zamisel do končne izvedbe. Samo pohvala, resnično. Podjetje i-Vent bi priporočil vsakomur," je o izkušnji s podjetjem i-Vent povedal znani slovenski igralec.

Hiša v okolici Ljubljane: Zdaj objekt diha, pred tem pa je "dihtal"

Zaradi sodobnega načina gradnje, v katerem prednjačita toplotna izolativnost in zrakotesnost stavb­nega ovoja, se je močno povečala potreba po nadziranem prezračevanju prostorov. Z zrakotesnostjo dobimo "invaliden objekt", ker mora tako kot človek tudi hiša dihati. Če ne diha, se začnejo težave z odvečno vlago, kondenzom, plesnijo in slabšo kvaliteto bivanja, ker je vrednost CO2 večja v primerjavi s kisikom. To je na lastni koži spoznal tudi dr. Milan Hosta, učitelj dihanja, licenciran Butejko terapevt ter med drugim tudi zadovoljni uporabnik prezračevalnega sistema i-Vent.

"Sodobni človek veliko časa preživi v zaprtih prostorih, bodisi v službi bodisi popoldneve v objemu doma. Glede na to je kakovost zraka v teh prostorih še kako velikega pomena. Z družino smo se v objekt na robu Barja in v bližini gozda preselili pred 12 leti. Hiša je zelo dobro izolirana, za toploto smo porabili zelo malo energije, a vlaga je bila visoka," razloži dr. Milan Hosta.

Vse se je spremenilo z vgradnjo prezračevalnega sistema i-Vent. "Kot strokovnjak za dihanje sem že isti večer opazil, da je zrak drugačen, lepo kroži. Takoj se opazi druga kakovost. Uporaba je tudi zelo enostavna. Vse je mogoče regulirati z majhnim daljinskim upravljalnikom ali pa mobilnim telefonom, kjer so naprave povezane v sistem. Reguliraš lahko jakost, smer zraka, če ena naprava pošilja zrak ven, je dobro, da ga druga noter. Uporabniška izkušnja upravljanja je res enostavna, kar najbolje ponazori moja najmlajša hči, ki si zvečer ustvari svojo ljubo klimo ter pri upravljanju še kako uživa (smeh, op. p.)," pove dr. Milan Hosta.

"Narava je pravzaprav naše zunanje telo in v Sloveniji imamo srečo, da živimo v tako lepi, tudi dobro prepihani naravi. Gozdovi dajejo zraku kakovost, ker ga prečistijo, hkrati pa s tem prinašajo več cvetnega prahu, kar lahko počistijo filtri. Na ta način je pomembno, da ves čas izmenjujemo zrak med zunanjim in notranjim okoljem, da skozi filtre v prezračevalni napravi dobimo tisto kakovost, ki jo želimo. Tudi če je zunanji zrak pozimi onesnažen s trdnimi delci, ga filtri v prezračevalni enoti lahko onemogočijo. Tako kot se trdni delci ustavijo ob nosu. Po vgradnji prezračevalne enote i-Vent lahko končno spet dobro zadihamo, ni nam treba prezračevati z odpiranjem oken, na račun varčevanja energije zdaj lahko to počnemo z napravami, ki omogočajo dobro ventilacijo in počutje v teh prostorih," sklene dr. Milan Hosta.

Težave modernih gradenj: tako se je z njimi spopadel mladi par iz Rogaške Slatine

Tudi Domen Gjuras je zadovoljen uporabnik prezračevalnih sistemov i-Vent, soočil pa se je s podobno težavo kot dr. Milan Hosta. "Naš vsakdan je tak, da smo veliko zdoma. A ko se vrnemo domov, vstopimo v svež, prezračen prostor, tudi jutra so povsem drugačna od časov, ko v svojem prejšnjem domu še nismo imeli prezračevalnega sistema. Investicija v prezračevalni sistem se mi gotovo zdi ena izmed bolj smiselnih v našem objektu, saj nam v vsakodnevnem življenju pride še kako prav. Brez prezračevanja si ne predstavljam bivanja v hiši," pove zadovoljni uporabnik prezračevalnega sistema i-Vent, ki je ob gradnji lastne hiše znal predvideti "težavo" sodobnih zrakotesnih objektov. Tudi zaradi tega je že od začetka gradnje hiše vedel, da se bo v njej našel prostor tudi za kakovosten prezračevalni sistem.

"S partnerko sva se leta 2019 odločila, da zgradiva svojo hišo. Odločila sva se za skeletno-leseni tip gradnje. Ta tip gradnje je resda energetsko učinkovit, vendar za sabo potegne tudi nekatere težave, če nanje pravi čas ne pomisliš oziroma jih ne rešuješ. Zaradi zrakotesnosti in energetske učinkovitosti sodoben objekt sam po sebi ne more dihati, tudi zaradi tega pa se je vprašanje smiselnosti prezračevalnega sistema v našem takrat bodočem domu zelo hitro znašlo na meniju. Od veliko znancev, prijateljev, ki so imeli nove hiše, sva slišala, da se srečujejo z določenimi težavami slabega zraka v prostoru, tudi pojavom plesni. Obrnila sva se na največje strokovnjake za prezračevalne sisteme pri nas, podjetje i-Vent, kjer so nama strokovno svetovali glede na tip gradnje in projekt," pove Domen Gjuras.

Preden so se vselili v hišo, so živeli v stanovanju, kjer ni bilo prezračevalnega sistema. "Če primerjam kakovost bivanja zdaj in prej, je ta razlika zelo občutna. Podjetje i-Vent bi priporočil vsem, ki razmišljajo o vgradnji prezračevalnega sistema. So zelo strokovni, hitri, odzivni in znajo pravilno svetovati glede različnih situacij," sklene Domen Gjuras.

