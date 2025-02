Izbrana znamka zaupanja 2025: Zaupa jim že več kot 150 tisoč Slovencev

"Najboljši dokaz, da je bil i-Vent prava izbira? Po nekaj letih še vedno deluje brezhibno, zrak v stanovanju je vedno svež in res se boljše počutimo. Ne bi več mogel brez njega." "Sprva nisem bil prepričan, ali prezračevalni sistem res tako vpliva na kakovost bivanja, ampak zdaj vem – razlika je ogromna! Ni več zatohlega zraka, vlage, pozimi ne odpiram oken, pa je vseeno vedno svež zrak. To je ena boljših odločitev za naš dom , investicija, ki se je resnično izplačala." To sta le dva izmed številnih zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo svojega doma zaupali strokovnjakom podjetja i-Vent – specialistom za prezračevanje, ki skrbijo za boljše bivanje in optimalno kakovost zraka.

Zaradi energetske učinkovitosti in kakovosti bivanja se Slovenci v zadnjih letih množično odločamo za menjavo oken, izboljšavo izolacij in vgradnjo decentralnih prezračevalnih sistemov. Foto: Shutterstock

Vsakdo si želi, da bi bil njegov dom prijeten in udoben prostor, hkrati pa bi rad poskrbel za dolgoročno nizke stroške vzdrževanja. Dejstvo je, da v sodobnem načinu življenja večino časa preživimo v zaprtih prostorih, premalo pa se zavedamo, kako kakovosten je dejansko zrak, ki ga dihamo. Dom je naš varni pristan, prostor, kjer se sprostimo, preživljamo čas z družino in si nabiramo energijo za vsakodnevne izzive.

Če ste v svojem domu opazili rošenje na oknih, vonj po zatohlem ali madeže plesni, je to jasen znak, da vaš dom potrebuje boljše prezračevanje. Slaba kakovost zraka namreč lahko povzroči številne težave, kot so:

težave z dihali – pogosto kihanje, kašljanje in zamašen nos so lahko posledica slabega zraka. Poleg tega Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da imajo otroci, ki živijo v (pre)vlažnem okolju, večje tveganje za razvoj astme;

glavoboli in utrujenost – pomanjkanje kisika vpliva na vašo koncentracijo in počutje;

plesen zmanjšuje našo imunsko odpornost, vpliva pa tudi na hormonske motnje.

Je odpiranje oken dovolj za učinkovito izmenjavo zraka?

Prezračevanje doma je torej nujno, vendar pogosto odpremo okna le za kratek čas, kar ni dovolj za učinkovito izmenjavo zraka. Poleg tega tako izgubimo dragoceno toploto in omogočimo vdor zunanjih onesnaževal, kot so prah, cvetni prah in hrup iz okolice.

Namesto da vsakodnevno odpirate okna in tako izgubljate dragoceno toploto, lahko izberete rešitev, ki bo delo opravila namesto vas – pametni prezračevalni sistem i-Vent.

Decentralni prezračevalni sistem v primerjavi s klasičnim zračenjem z odpiranjem oken deluje 24 ur na dan in sedem dni v tednu, tako da je zrak v stanovanju svež podnevi in ponoči, s čimer v prostorih nepretrgano in učinkovito odpravljamo odvečno vlago, plesen in slabe vonjave ter s tem poskrbimo za zdravo bivalno okolje. Foto: Shutterstock

I-Vent – inovativna rešitev za zdrav dom

Pametni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote i-Vent zagotavlja stalno in nadzorovano prezračevanje brez izgub energije in prepiha.

Njegove ključne prednosti so:

Vedno svež in filtriran zrak – pametni prezračevalni sistem i-Vent poskrbi za stalno dovajanje svežega zraka ter odstranjevanje izrabljenega, polnega vlage in škodljivih snovi.

Zmanjšanje tveganja za nastanek plesni – i-Vent preprečuje nabiranje odvečne vlage, ki je glavni vzrok plesni.

Tiho delovanje – sistem deluje skoraj neslišno, saj njegova glasnost v osnovnem obratovanju znaša le med 26 in 32 dB, kar je primerljivo s tihim šepetanjem.

Preprosto upravljanje – nadzorujete ga lahko prek priloženega daljinca ali aplikacije, združljive z operacijskima sistemoma Android in iOS.

Energijska učinkovitost – sistem z rekuperacijo toplote zmanjšuje izgubo energije in pomaga prihraniti pri stroških ogrevanja.

Preprosta vgradnja – i-Vent je primeren tako za novogradnje kot starejše objekte, njegova vgradnja pa ne zahteva večjih gradbenih posegov.

Izbrana znamka zaupanja leta 2025 Zaradi vseh teh prednosti se je za i-Vent že odločilo več kot 150 tisoč uporabnikov, ki zdaj uživajo v kakovostnejšem bivanju. Za piko na i njihovemu dobremu delu pa so prejeli tudi naziv Izbrana znamka zaupanja leta 2025.

Prihodnost je v pametnem prezračevanju

Zdravi bivalni pogoji ne bi smeli biti noben luksuz, ampak nekaj popolnoma osnovnega. Investicija v prezračevalni sistem bo v kakovosti vašega bivanja naredila veliko razliko ter vam življenje zagotovo spremenila na bolje.

Z i-Ventom lahko končno zadihate s polnimi pljuči, ne da bi skrbeli za vlago, plesen ali neprijetne vonjave. Njihovo poslanstvo pa ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem ne nazadnje priča okoli 150 tisoč zadovoljnih strank, brez katerih i-Vent ne bi obstajal in zagotovo ne bi bil tako uspešen," pove direktor podjetja i-Vent Milan Kuster.