Kako je Gojmir Lešnjak - Gojc "rešil" svojo hišo na Krasu?

Pred nami je hladnejši del leta, ko bomo v notranjih prostorih preživeli vse več časa, zato je pomembno, da povsod, kjer preživljamo svoj čas, poskrbimo za najboljše bivalne pogoje. Čezmerna vlaga, vonj po zatohlem in zdravju škodljiva plesen so tegobe, ki tarejo veliko domov. Številni poskušajo vse mogoče metode, da bi se teh neprijetnosti znebili, a zaman. Na katere rešitve , ki dejansko delujejo, prisegajo mnogi Slovenci in zakaj je ravno september pravi čas, za vgradnjo kakovostnega prezračevalnega sistema ?

Prezračevalni sistem bo kar namesto nas poskrbel za nadzorovano prezračevanje in izboljšanje mikroklime v notranjih prostorih. Foto: Shutterstock

Naj vas razveselimo z novico, da dejansko obstaja trajna in učinkovita rešitev, ki bo poskrbela, da se boste enkrat za vselej poslovili od čezmerne vlage in nastanka plesni: vgradnja prezračevalnega sistema. Ta bo brez ustvarjanja toplotnih izgub vse dni v letu samodejno skrbel za čist in svež zrak ter zdrave bivalne pogoje.

Prezračevalni sistem bo kar namesto nas poskrbel za nadzorovano prezračevanje in izboljšanje mikroklime v notranjih prostorih. Ves čas bo v prostor dovajal svež zrak, iz njega pa odvajal izrabljenega skupaj z vsemi drugimi škodljivimi snovmi. Poleg tega bo preprečil prepih ter vdor zunanjega hrupa in prahu.

Stopetdeset tisoč zadovoljnih uporabnikov, več kot 50 tisoč montaž, 17 monterskih ekip – gre za številke, s katerimi se lahko danes pohvali uveljavljeno podjetje i-Vent, ki je, ko gre za prezračevanje naših domov v Sloveniji, prva izbira. Med tistimi, ki popolnoma poznajo razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni, je tudi znani slovenski igralec Gojmir Lešnjak Gojc.

"Od ideje do izvedbe v 14 dneh"

"Zakaj sem se odločil za montažo prezračevalnega sistema? Prvi razlog se skriva v radonu, ki ga je tukaj na Krasu precej. Tudi drugi razlog je zdravstvene narave, z ženo imava težave z dihanjem. Za ponudbo prezračevalnega sistema sem različnim podjetjem po Sloveniji oddal tri povpraševanja. S profesionalnostjo, hitrostjo, ažurnostjo in odzivnostjo so se že v prvi fazi najbolj izkazali pri podjetju i-Vent. Hitro smo določili datum ogleda, na katerega je prišel izredno profesionalen predstavnik podjetja, ki si je ogledal razmere. Hitro so določili položaje prezračevalnih naprav. Vse skupaj se je odvilo v roku 14 dni, kar se mi zdi izjemen odziv glede na mojo zamisel do končne izvedbe. Samo pohvala, resnično. Podjetje i-Vent bi priporočil vsakomur," je o izkušnji s podjetjem i-Vent povedal znani slovenski igralec.

Pojav plesni – ukrepati moramo takoj!

Vgradnja prezračevalnega sistema je zares nujna, če se v domu soočamo s previsoko ravnjo vlage. Če ne ukrepamo, bo slej ko prej začela nastajati zdravju škodljiva plesen. Plesen med drugim slabi imunski sistem, vpliva na pojav alergij, zaradi nje pa imamo lahko tudi težave z dihanjem, utrujenostjo, slabšo koncentracijo …

Na trgu je na voljo velika ponudba različnih prezračevalnih sistemov. Najboljša izbira, ki navdušuje že več kot 150 tisoč Slovencev, je zagotovo pametni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote i-Vent, ki deluje brez hrupa in poskrbi za optimalno prezračevanje celotnega bivalnega območja. Primeren je za vgradnjo tako v starejše hiše kot novogradnje ter tudi v stanovanja.

Najboljša izbira, ki navdušuje že več kot 150 tisoč Slovencev, je zagotovo pametni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote i-Vent, ki deluje brez hrupa in poskrbi za optimalno prezračevanje celotnega bivalnega območja. Foto: i-Vent

Prezračevalne sisteme i-Vent, ki na trgu nimajo konkurence, odlikujejo še naslednje lastnosti.

Skrbijo za optimalne bivalne pogoje.

Pametni prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote i-Vent iz prostora samodejno odvajajo izrabljen zrak, neprijetne vonjave, odvečno vlago in druge škodljive snovi, vanj pa istočasno dovajajo svež in filtriran zrak. Tako izboljšujejo mikroklimo in skrbijo za zdravje našega doma. Prav tako preprečujejo nastanek plesni in posledično ugodnih razmer za pršice.

Zagotavljajo boljše zdravje in dobro počutje.

Za alergike in ljudi z drugimi zdravstvenimi težavami je skrb za zdrave bivalne pogoje na prvem mestu. Decentralne prezračevalne enote i-Vent imajo vgrajene visokokakovostne filtre, ki zrak ustrezno filtrirajo in odstranijo različne alergene. Skoznje ne morejo niti cvetni prah, umazanija in prašni delci. Poleg tega so filtri trajni in zelo preprosti za čiščenje, saj jih le speremo pod tekočo vodo in spet so pripravljeni za uporabo.

Delujejo brez neprijetnega hrupa.

Sistemi prezračevanja i-Vent v osnovnem stalnem obratovanju delujejo v razponu glasnosti le med 26 in 32 decibelov. Za primerjavo lahko povemo, da šepet znaša približno 30 decibelov.

Skrbijo za varčevanje z energijo.

Ena od pomembnih lastnosti kakovostnega prezračevalnega sistema je tudi njegova varčnost. In to je ena od glavnih odlik prezračevalnih sistemov i-Vent, saj se pri prezračevanju izgubi le deset odstotkov energije za ogrevanje, kar te prezračevalne sisteme postavlja med najučinkovitejše na trgu. Ena prezračevalna enota i-Vent za svoje delovanje na leto porabi le 2,3 evra električne energije

Preprosti za vgradnjo in upravljanje.

Velika prednost pametnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote i-Vent je tudi njihova preprosta vgradnja, ki ne zahteva velikega posega v naš dom. Strokovno usposobljeni monterji namreč prezračevalno enoto namestijo skozi zunanji zid ali jašek, ki v domu naredi ogromno razliko, saj zagotovi zdrave bivalne pogoje brez čezmerne vlage, kondenza, neprijetnega vonja in škodljive plesni. Poleg tega je prezračevalne enote i-Vent mogoče upravljati kar v aplikaciji, ki je na voljo tako za Android kot iOS.

Z vgradnjo pametnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote i-Vent boste naredili ogromen korak za svoje zdravje in dobro počutje ter zaživeli v domu brez neprijetne vlage, zatohlega zraka in zdravju nevarne plesni. Foto: i-Vent