Prva izbira v Sloveniji: "Zadovoljna je tudi žena"

"Nakup tega sistema je bila ena najboljših naložb v življenju. Zdaj je minilo že sedem let od montaže prezračevalnega sistema v mojem stanovanju. Z ženo sva izredno zadovoljna s sistemom i-Vent, saj nama je olajšalo bivanje, v stanovanju je čistejši zrak, še vedno vse deluje." "Investicija, vredna vloženega denarja. Brez prezračevanja si ne predstavljam bivanja v hiši." To sta le dva izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja i-Vent.

150 tisoč zadovoljnih uporabnikov, več kot 50 tisoč montaž, 17 monterskih ekip – gre za številke, s katerimi se lahko danes pohvali uveljavljeno podjetje i-Vent, ki je, ko gre za prezračevanje naših domov v Sloveniji prva izbira. Med tistimi, ki dodobra pozna razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni in kjer se že pojavljajo zametki vlage ali plesni, je tudi njihov zadovoljni uporabnik Jan Polanc iz Ljubljane.

"Nisem dvomil, da to ne bi bila moja prva izbira"

Ob menjavi oken se pogosto pojavi rosa na okenskih steklih, v najslabšem primeru po njih kar teče, kasneje sledi še plesen na stenah, v vogalih, ob oknu. Rešitev? Kakovosten prezračevalni sistem blagovne znamke i-Vent. "V prejšnjem stanovanju sem imel velike težave s plesnijo in vlago, ki se je pojavljala na oknih, kar je bil dodaten razlog, da sem začela razmišljati o prezračevalnem sistemu," najprej pove Jan Polanc.

Med poizvedbo in preverjanjem različnih tovrstnih ponudnikov sta s partnerko pridobila nekaj različnih stikov, priporočil, iskanje primerne rešitve prek spleta pa ju je največkrat pripeljalo do specialista na tem področju, podjetja i-Vent.

"Nisem dvomil, da bo i-Vent postal moja prva izbira. Predstavili so nama delovanje njihovih sistemov, pripravili so ponudbo, istočasno so nama predstavili sistem i-Vent, ki je povezljiv z brezžično povezavo. Pametna prezračevalna enota naju je nemudoma premamila, tako na ravni enostavnejše vgradnje in manj potrebnih posegov kot tudi enostavnega upravljanja," dobro uporabniško izkušnjo s podjetjem i-Vent opiše Jan Polanc.

"V prejšnjem stanovanju sem imel velike težave s plesnijo in vlago, ki se je pojavljala na oknih, kar je bil dodaten razlog, da sem začela razmišljati o prezračevalnem sistemu." Foto: Jan Lukanović

"Že isti večer se je poznala razlika"

Montaža pametne prezračevalne enote je sledila teden dni po poslani ponudbi. "Fantje so ažurni, profesionalni, svoje delo so opravili v treh ali štirih urah, za seboj pospravili, posesali, počistili in odšli. Ostalo mi je le še fino beljenje. Sistem je začel delovati nemudoma, brez zadržkov. Že zvečer se nama je z ženo zdela kakovost zraka v stanovanju boljša," se spominja Jan Polanc.

Pametna prezračevalna enota i-Vent je izjemno enostavna za vgradnjo, primerna za starejše hiše ali stanovanja in novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem prek aplikacije, ki je združljiva s sistemoma Android in iOS. Aplikacijo za i-Vent poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa hitro in enostavno urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja ipd. za vsak prostor posebej.

Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka bosta poskrbela, da ne bo prepihov. Pametno prezračevalno enoto je mogoče upravljati z daljincem, ki ga prejmete ob nakupu enote. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oziroma intenzivnosti prehajanja zraka – upravljanje enote i-Vent z majhnim, priročnim daljincem je hitro in enostavno.

Pri pametni prezračevalni enoti i-VENT sogovornik najbolj ceni enostavnost uporabe, upravljanje z daljincem ali pametnim telefonom prek aplikacije in poljubno nastavitev urnikov delovanja.

Pri pametni prezračevalni enoti i-VENT sogovornik najbolj ceni enostavnost uporabe, upravljanje z daljincem ali pametnim telefonom prek aplikacije in poljubno nastavitev urnikov delovanja. Foto: Jan Lukanović

"Jutra so zdaj drugačna"

Ne samo da je z delovanjem zadovoljen sam, zadovoljna je tudi žena, prednosti opažata tudi sinova. In kako se še kažejo prednosti delovanja enote i-VENT?

"Dejansko se je resnično takoj občutila kakovost zraka. Kakovost zraka je vedno nekje med 45 in 55 odstotki. Sistem deluje tako, da mi o njegovem delovanju sploh ni treba veliko razmišljati. Ni več zatohlosti, občutka, da se bo pojavila plesen. Zjutraj se zbudim spočit, nisem utrujen. Ko sem si nekoč brez prezračevalnega sistema vrata spalnice zaprl, sem se zjutraj zbudil utrujen, telo ni bilo spočito. Odkar je i-VENT vgrajen v spalnici, je zjutraj zrak svež, prezračen, na oknih ni rose, zarošenosti. Ni mi treba razmišljati o prezračevanju. Zjutraj se sistem vzpostavi v maksimalne pretoke, potem se spusti na drugo stopnjo, ob treh popoldne se nastavi nazaj na prvo stopnjo, kjer normalno izmenjuje vračanje toplote. Pri sistemu je vračanje toplote dobro, prijetno," pove in navaja dodatne primere.

"Žena je prav tako zadovoljna. Onasicer najbolj izpostavlja, da je s sistemom i-Vent manj prahu, zrak neprestano kroži, balkonskih vrat ni treba odpirati kot nekoč, kar je sploh v kurilni sezoni v stanovanju povzročilo dodaten prah. Tako da sta žena in sin zadovoljna. Tudi jaz. Hiša diha, počutje v njej je meni osebno vrhunsko," pripoveduje.

"Razlika je neprimerljiva"

Jan Polanc sicer dodobra pozna razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni in kjer se že pojavljajo zametki vlage ali plesni.

"V prejšnjem stanovanju sva z ženo imela težave predvsem z višjo koncentracijo vlage in s plesnijo na obrobah oken. Nikakor se je nisva mogla rešiti. Hiša ni mogla dihati, čeprav smo imeli okna odprta postrani, da se je zrak izmenjeval, da smo jih zjutraj odpirali. Žal je v prostor uhajal hladen zrak, ki je povzročil poškodbe sten. Vemo, teh zadev se ne da kar tako sanirati. Kljub zračenju hiša enostavno ni zadihala. Vedno smo imeli neprijeten občutek, da to na nas slabo vpliva tudi z zdravstvenega vidika. Zato sva se z ženo ob menjavi oken v novem stanovanju odločila za vgradnjo prezračevalnega sistema. Med neprezračenimi in prezračenimi prostori je velika razlika, ki vpliva na kakovost bivanja. Bivanje je na račun preudarnega odvajanja in dovajanja zraka, zamenjave zraka, ki ga proizvedemo z dihanjem, z novim, svežim zrakom, zdaj na neprimerljivo višji ravni," izpostavi in dodaja, da si življenja brez prezračevalnega sistema i-Vent več ne predstavlja, čeprav živimo v okolju, kjer na prostem dihamo razmeroma dober in svež zrak.

Jan Polanc dodobra pozna razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni in kjer se že pojavljajo zametki vlage ali plesni. Foto: Jan Lukanović

Pridružite se 150 tisoč zadovoljnim uporabnikom Pridružite se več kot 150 tisoč zadovoljnim uporabnikom ter dihajte svež in čist zrak – vse dni v letu! Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-Vent: varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje prek aplikacije,

filter proti alergijam,

preprosta montaža ter

nezahtevno in poceni vzdrževanje.

S sistemom i-Vent bo tudi čas sezonskih alergij minil hitreje prijetneje

Kot poudarjajo v podjetju i-Vent, so razlogi za vgradnjo prezračevalnega sistema i-Vent različni, poleg že omenjenih pa so posebej v tem času še kako problematične sezonske alergije. Vprašanje vseh, ki jih mučijo sezonske alergije, je, kako sploh preživeti to neprijetno obdobje. Redno zračenje doma je ključ do zmanjševanja onesnaževalcev, ki nastanejo v notranjih prostorih. Ampak če stanovanje zračimo v času povečane koncentracije cvetnega prahu v zraku, je rezultat ravno obraten. Simptomi alergij se le še dodatno okrepijo.

Foto: i-Vent

Da bi omejili vdor alergenov v notranje prostore, strokovnjaki priporočajo, da vsi, ki vas mučijo sezonske alergije, svoj dom prezračite v zgodnjih jutranjih in večernih urah. Poleg tega je priporočljivo, da se na sprehod odpravite le zgodaj zjutraj in zvečer ali pa po dežju, ko dež spere cvetni prah. Pa je to res vse, kar lahko storimo sami? Rešitev za to zagato se ponuja v učinkovitem prezračevalnem sistemu i-Vent. Poenostavljeno – prezračevalni sistem zrak pred vstopom v notranje prostore filtrira, s čimer prepreči, da bi v vaš dom vstopili alergeni, cvetni prah in druge nečistoče.

V vse njihove prezračevalne sisteme je vgrajena protihrupna in protialergijska zaščita. Protialergijskega filtra ni treba menjati, ampak ga lahko preprosto operemo z vodo. Z njegovim vzdrževanjem tako praktično nimamo nobenega dela in dodatnih stroškov.

Filtri sistema i-Vent so trajni in jih je mogoče prati pod tekočo vodo, lahko pa izberete tudi filtre za cvetni prah, ki so še posebej primerni za alergike in ljudi z občutljivim zdravjem. Foto: zajem zaslona

Slovenija med najbolje prezračenimi državami na svetu

Kot pravi direktor podjetja i-Vent Milan Kuster, je predvsem po zaslugi vztrajnega, več kot desetletnega delovanja, izobraževanja in ozaveščanja ljudi in stroke danes Slovenija ena izmed najbolje prezračenih držav na svetu glede na število prebivalcev. "Prepričan sem, da je to šele začetek in da bo kmalu, čez nekaj let, postal prezračevalni sistem nekaj podobnega, kot je danes klimatska naprava v avtomobilu," dodaja direktor podjetja i-Vent.

"Dober občutek je, ko veš, da delaš nekaj dobrega. Ko izboljšuješ kakovost življenja Slovencem, ko skrbiš za svež zrak, ko odpravljaš plesen, vlago iz objektov in ljudem odpravljaš takšne in drugačne težave. To je prav gotovo nekaj, kar nam daje navdih. To je nekaj, kar stimulira mene in moje sodelavce ter je eden izmed ključev uspeha. Smo zelo motivirani – delati dobro. Dobre stvari. Vztrajamo pri tem, da je naša dejavnost v prvi vrsti poslanstvo in na neki način reševanje težav, ki jih drugi niso znali rešiti. Poslovni model in na koncu koncev tudi poslovni rezultati so samo posledica tega, da delamo nekaj, kar je dobro za ljudi, dobro za vsakega posameznika," sklene Milan Kuster.