Zakaj 150 tisoč Slovencev prisega na eno rešitev?

Vlaga, plesen, neprijeten vonj po zatohlem. Zveni znano? Če se tudi vi soočate s temi nevšečnostmi, vedite, da niste sami. Vse našteto pesti številne slovenske domove, vendar pa vas lahko razveselimo, da obstaja trajna rešitev, s katero boste odpravili zgoraj naštete tegobe. Z vgradnjo pametnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote i-Vent boste poskrbeli za stalno dovajanje svežega zraka v prostor, istočasno pa tudi za odvajanje izrabljenega zraka, skupaj z vsemi ostalimi škodljivimi snovmi. In zelo kmalu bosta vlaga in zdravju škodljiva plesen le še bežen spomin.

V sodobnem življenju večino časa preživimo v notranjih prostorih, bodisi doma, v pisarnah, šolah ali drugih zaprtih okoljih. Čeprav se veliko pozornosti posveča zunanjemu onesnaženju, ne smemo zanemariti, kako pomembna je tudi kakovosti zraka v notranjih prostorih. Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih je namreč lahko enako škodljiva kot onesnaženost zunanjega zraka. In tu v igro vstopi prezračevalni sistem, ki bo pri izboljšanju kakovosti zraka v našem domu odigral ključno vlogo.

Zakaj je kakovost zraka v notranjih prostorih tako pomembna?

Podatki kažejo, da večina ljudi v notranjih prostorih preživi več kot 90 odstotkov svojega časa. Če smo dlje izpostavljeni slabemu zraku, svoj davek slej ko prej plača naše zdravje. Glavoboli, draženje oči, težave s koncentracijo, splošno slabo počutje … To je le nekaj simptomov, ki nastopijo kot posledica slabe kakovosti zraka v notranjih prostorih.

In verjetno ni treba posebej poudarjati, kako zelo kakovost zraka vpliva na našo produktivnost, kreativnost in zmožnost (uspešnega) reševanja problemov. Če delamo v prostorih z dobrim prezračevanjem in čistim zrakom, bomo dokazano bolj osredotočeni, manj utrujeni in bolj učinkoviti pri svojem delu.

Kako delujejo prezračevalni sistemi in zakaj so pomembni?

Ena od najbolj učinkovitih rešitev za izboljšanje kakovosti zraka v notranjih prostorih je zagotovo vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote, ki bo namesto vas poskrbel za nadzorovano prezračevanje ter izboljšal mikroklimo v notranjih prostorih.

Prezračevalni sistem bo samodejno dovajal svež zrak v prostor, hkrati pa iz njega odvedel izrabljen zrak skupaj z vsemi ostalimi škodljivimi snovmi. Poleg tega bo preprečil prepih ter vdor zunanjega hrupa in prahu.

Prezračevalni sistem bo odigral ključno vlogo pri izboljšanju kakovosti zraka v notranjih prostorih ter nam z odstranjevanjem onesnaževalcev, nadzorom vlage in rekuperacijo toplote omogočil čist in svež zrak ter prijetno okolje za bivanje. Foto: i-Vent

Prva izbira prezračevanja

Pametna prezračevalna enota i-Vent z rekuperacijo toplote samodejno odvaja izrabljen zrak, neprijetne vonjave, odvečno vlago in druge škodljive snovi, vanj pa istočasno dovaja svež in filtriran zrak ter tako skrbi za višjo kakovost bivanja. Pametne prezračevalne sisteme i-Vent, ki na trgu nimajo konkurence, odlikuje izjemna energetska učinkovitost, saj na letni ravni posamezna rekuperatorska enota porabi le za približno 2,3 evra električne energije. To vam ob relativno nizkih investicijskih in obratovalnih stroških dolgoročno prinese tudi precejšnje prihranke pri ogrevanju.

Filtri posamezne rekuperatorske enote so trajni in jih je mogoče prati kar pod tekočo vodo. Lahko pa izberete tudi filtre za cvetni prah, ki so še posebej primerni za alergike in ljudi z občutljivim zdravjem.

Uporaba sistema i-Vent je nadvse enostavna, saj ga upravljamo kar z daljincem ali aplikacijo, ki je na voljo tako za uporabnike Android kot iOS. Foto: i-Vent

Enostavna uporaba

Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote i-Vent je primeren tako za novogradnje kot objekte starejšega datuma, njegova vgradnja pa je preprosta in hitra.

Poleg tega je tudi njegova uporaba nadvse enostavna, saj ga upravljamo kar z daljincem ali aplikacijo, ki je na voljo tako za uporabnike Android kot iOS. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oziroma intenzivnosti prehajanja zraka – upravljanje enote i-VENT z majhnim, priročnim daljincem je hitro in preprosto.

Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, pa tudi brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka pa bosta poskrbela, da ne bo prepihov.

Preprosta vgradnja

Velika prednost prezračevalnih sistemov i-Vent je tudi njihova preprosta vgradnja, ki ne zahteva velikega posega v dom. Strokovno usposobljeni monterji namreč prezračevalno enoto namestijo skozi zunanji zid ali jašek, ta pa v našem domu naredi ogromno razliko, saj zagotovi zdrave bivalne pogoje brez čezmerne vlage, kondenza, neprijetnega vonja in škodljive plesni.

Monterska ekipa podjetja i-Vent. Foto: i-Vent

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-Vent:

varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje z aplikacijo,

filter proti alergijam,

preprosta montaža ter

nezahtevno in poceni vzdrževanje.