Težave modernih gradenj: tako se je z njimi spopadel mladi par iz Rogaške Slatine

V naših stanovanjih in hišah je pogosto več vlage kot nekoč, saj imajo sodobne zgradbe z dobro zatesnjenimi okni in vrati ter debelejšo izolacijo izjemno nizko zračno prepustnost. Posledica je prevelika zrakotesnost, kar lahko povzroči, da stavbe "zbolijo". V bolj ali manj zrakotesnih novograjenih ali prenovljenih stavbah pozabljamo na ključno stvar: ne samo nova okna z dvojno ali celo trojno zasteklitvijo in debel toplotnoizolativni ovoj, nujno je tudi prezračevanje.

Da bi zmanjšali negativne posledice zrakotesnosti sodobnih novogradenj, je nujna vgradnja prezračevalnega sistema. Na žalost z zrakotesnostjo dobimo invaliden objekt, ker tako kot človek mora tudi hiša dihati. Če ne diha, se začnejo težave z odvečno vlago, kondenzom, plesnijo in slabšo kakovostjo bivanja, ker je vrednost CO 2 večja od vrednosti kisika.

Inovativni, učinkoviti in preverjeni decentralni prezračevalni sistemi i-Vent zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo kulturo bivanja ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo. Ko gre za prezračevanje naših domov, hitro rastočemu podjetju i-Vent v okolici ni para. Danes lahko rečemo, da je tudi po njihovi zaslugi prezračevanje v slovenskih stanovanjih naredilo velik korak naprej.

150 tisoč zadovoljnih uporabnikov, več kot 50 tisoč montaž, 17 monterskih ekip – gre za številke, s katerimi se lahko danes pohvali uveljavljeno podjetje i-Vent, ki je, ko gre za prezračevanje naših domov v Sloveniji, prva izbira. Med tistimi, ki dodobra pozna razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni, je tudi Domen Gjuras iz Rogaške Slatine.

Energetska učinkovitost sodobnih objektov, ki ne dihajo

"S partnerko sva se leta 2019 odločila, da zgradiva svojo hišo. Odločili smo se za skeletno-leseni tip gradnje. Ta tip gradnje je resda energetsko učinkovit, vendar za sabo potegne tudi nekatere težave, če nanje pravi čas ne pomisliš oziroma jih ne rešuješ. Zaradi zrakotestnosti in energetske učinkovitosti sodoben objekt sam po sebi ne more dihati, tudi zaradi tega pa se je vprašanje smiselnosti prezračevalnega sistema v našem takrat bodočem domu zelo hitro znašlo na meniju. Od veliko znancev, prijateljev, ki so imeli nove hiše, smo slišali, da se srečujejo z določenimi težavami slabega zraka v prostoru, tudi pojavom plesni. Obrnili smo se na največje strokovnjake za prezračevalne sisteme pri nas, podjetje i-Vent, kjer so nam strokovno svetovali glede na naš tip gradnje in projekt," uvodoma pove Domen Gjuras.

"V podjetju i-Vent so nama svetovali, da se v vsak prostor vgradi prezračevalna enota, ki jo lahko upravljamo prek mobilne aplikacije ali prek daljinskega upravljalnika. Že od začetka je vse potekalo zelo hitro. Konkretneje smo se o tem začeli pogovarjati v tretji gradbeni fazi naše hiše, takrat so se predvidele ključne zadeve za vgradnjo prezračevalnega sistema. Dva dneva pred vselitvijo v hišo so nam enote vgradili, razložili, kako sistem deluje, in od takrat naprej sem nedvomno zadovoljen uporabnik prezračevalne naprave i-Vent," nadaljuje.

Raznolike prednosti prezračevalnega sistema

Njihova hiša sestoji iz pritličja, kjer so bivalni prostori, in drugega nadstropja s poslovnim prostorom. "V njem se moja partnerka ukvarja s kozmetično dejavnostjo. Tudi za specifiko te dejavnosti se je prezračevalni sistem izkazal za zelo dobro investicijo. Na vsakodnevni ravni so tako v tem zraku različne vonjave, kemikalije, stranke pridejo in gredo, posebej pozimi je prostor težko prezračiti. Prezračevalni sistem i-Vent že sproti skrbi za svež zrak v prostoru. Tudi sicer so očitne prednosti prezračevalnega sistema i-Vent vidne pri vsakdanjih opravilih, ko se kuha, ko imamo obiske. Tudi v spalnih prostorih ni potrebe po odpiranju oken. Moja partnerka je tudi alergik, težave pa ima predvsem v spomladanskem času. S temi razlogi smo sistem i-Vent nadgradili s filtrom proti alergijam. Po novem ima partnerka s spomladanskimi alergijami mnogo manjše težave. Tudi upravljanje sistema je prilagojeno našemu urniku, enostavno, enako velja za vzdrževanje. Ko je treba očistiti filter se enostavno prižge rdeča lučka," dodaja.

"Preden smo se vselili v hišo, smo živeli v stanovanju, kjer ni bilo prezračevalnega sistema. Če primerjam kakovost bivanja zdaj in prej, je ta razlika zelo močno občutna. Podjetje i-Vent bi priporočil vsem, ki razmišljajo o vgradnji prezračevalnega sistema. So zelo strokovni, hitri, odzivni in znajo pravilno svetovati glede različnih situacij," sklene Domen Gjuras.

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje prek aplikacije,

filter proti alergijam,

preprosta montaža ter

nezahtevno in poceni vzdrževanje.

"Pomembno je, da na prezračevanje pomislimo že pri načrtovanju hiše"

O vgradnji in montaži prezračevalnega sistema i-Vent je več povedal Simon Hauptman, vodja ekipe serviserjev iz podjetja i-Vent. "Dejstvo je, da dobimo številne klice in povpraševanja po naših prezračevalnih sistemov od lastnikov novogradenj. Imajo težave na tem področju, ravno zaradi sodobnih smernic gradnje. Težave potem rešujejo naknadno, v že vseljenem objektu. Zelo pomembno je, da se že pri načrtovanju hiše načrtuje vgradnja prezračevalnega sistema. Ko hiša že stoji, je poseg vgradnje prezračevalnega sistema zagotovo večji," najprej razloži Simon Hauptman.

"V primeru dotičnega objekta v Rogaški Slatini je naša montaža potekala v dveh fazah. V prvi smo naredili grobo montažo, preboje, vstavili cevi in podometna ohišja, pred vselitvijo v hišo pa je sledila druga faza s končnimi deli: vgradili smo naprave in jih med seboj povezali. Na ta način je tudi manj prahu, umazanije, pa tudi hitreje je," ocenjuje Simon Hauptman in doda, da so v podjetju zelo ponosni na svojo aplikacijo, ki uporabnikom poenostavi uporabo prezračevalnega sistema.

Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka, upravljanje enote i-Vent z majhnim, priročnim daljincem je hitro in preprosto. Preprosto upravljanje pametne prezračevalne enote i-Vent deluje prek aplikacije, ki je kompatibilna s sistemi Android, Huawei in iOS. Aplikacijo za i-Vent poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa hitro in preprosto urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja ipd. za vsak prostor posebej.

"Ponosni smo, da je aplikacija plod slovenskega znanja. Ponosni pa smo tudi na svojo zadnjo novost, s katero lahko – jasno, s privolitvijo stranke – do naprave dostopamo prek oblaka in vam tako rekoč na daljavo pomagamo razrešiti potencialne nejasnosti, težave," razloži Simon Hauptman.

"Zadovoljstvo je za nas ključnega pomena"

"Veseli me, da sem prišel v objekt, ki je lep, prezračen in v katerem se čuti, da je bivalno ozračje ugodno. Zadovoljstvo strank je za naše podjetje izrednega pomena. Rad obiščem naše stranke, da dobim izkušnje iz prve roke. Tokrat v Rogaški Slatini. Ko sem se peljal do tega objekta, sem z zadovoljstvom opazoval fasade drugih objektov in naštel najmanj 20 individualnih hiš, ki imajo nameščen naš prezračevalni sistem. Hiša mora dihati kot človek, sicer se pojavijo težave, vidne in očem skrite. Med vidnimi velja omeniti plesen, kondenz na oknu, slabše počutje. Veseli me, da se Slovenci tega vse bolj zavedamo. Rad bi še poudaril, da se v našem podjetju vseskozi osredotočamo na to, da pri montaži prezračevalnega sistema izvedemo poseg, ki je čim manj moteč za uporabnika. Za to imamo na razpolago najboljšo tehnologijo, veliko število ljudi in veliko motivacijo in željo, da skrbimo za kakovost bivanja v slovenskih domovih," je povedal direktor podjetja i-Vent Milan Kuster.