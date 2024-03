Investicija brez primere: več kot sto tisoč Slovencev že prisega na to rešitev

Vsak, ki ima svoj bivalni prostor, si gotovo želi doseči, da bo njegov dom oaza dobrega počutja, in hkrati poskrbeti, da tako v sedanjosti kot v prihodnosti ne bo imel prevelikih stroškov z vzdrževanjem. Zaradi energetske učinkovitosti in kakovosti bivanja se Slovenci v zadnjih letih množično odločamo za menjavo oken, izboljšavo izolacij in vgradnjo decentralnih prezračevalnih sistemov . A to pomembno odločitev zagotovo spremljajo številna vprašanja in dileme. Je odločitev prava? Kakšen bo dejanski učinek prezračevalnega sistema? Je to le še ena modna muha? Kateri prezračevalni sistem izbrati? Ga je mogoče vgraditi v že obstoječi objekt?

To je le nekaj vprašanj, ki po glavi rojijo vsem, ki se odločajo za vgradnjo prezračevalnega sistema. A pojdimo lepo po vrsti.

Kdaj je najprimernejši čas za vgradnjo prezračevalnega sistema?

Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote i-Vent je hitra in ne zahteva večjih posegov, zato lahko sistem vgradimo v kateremkoli letnem času. Prav tako na njegovo vgradnjo ne vpliva dejavnik, ali gre za novogradnjo ali že obstoječi objekt.

Vsekakor pri novogradnjah priporočamo, da vgradnjo prezračevalnega sistema izpeljete čim prej. Že v zelo zgodnji fazi gradnje poskrbite za določena dela in tako pripravite vse potrebno za poznejšo vgradnjo prezračevalnega sistema. S tem korakom boste prihranili kar nekaj časa in denarja.

Pri starejših objektih, še posebej vzporedno z njihovo prenovo in energetsko sanacijo, pa je vgradnja prezračevalnega sistema še posebej na mestu. Ob menjavi oken bo objekt veliko bolj tesnil kot prej, posledično pa bo lahko začelo prihajati do neprijetnega vonja po zatohlem, prevelike vlage in pojava plesni. Z vgradnjo prezračevalnega sistema se boste vsemu naštetemu izognili ter poskrbeli za redno in nadzorovano izmenjavo svežega in izrabljenega zraka ter odvajanje odvečne vlage iz prostorov.

Letošnjo pomlad začnite prezračevati pametno Zdaj je pravi čas, da se pridružite že več kot sto tisoč Slovenkam in Slovencem, ki so se že odločili poskrbeti za čist zrak in zdrave bivalne pogoje. Vabimo vas, da do 31. 3. 2024 izkoristite do 40 odstotkov popusta* na pametno prezračevalno enoto z rekuperacijo i-Vent. Pametni prezračevalni sistemi i-Vent so preprosti za vgradnjo in primerni tako za novogradnje kot starejše objekte. Njihova montaža je hitra, omogočajo pa tudi velike prihranke. Akcija velja do 31. 3. 2024. *20 odstotkov popusta i-Vent + 20 odstotkov subvencije EKO sklada. Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

Prihodnost je v pametnem prezračevanju

Zdravi bivalni pogoji ne bi smeli biti noben luksuz, ampak nekaj popolnoma osnovnega. Investicija v prezračevalni sistem bo v kakovosti vašega bivanja naredila veliko razliko ter vam življenje zagotovo spremenila na bolje.

Optimalni bivalni pogoji – 24/7

Pametni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote i-Vent iz prostora samodejno odvaja izrabljen zrak, neprijetne vonjave, odvečno vlago in druge škodljive snovi, vanj pa istočasno dovaja svež in filtriran zrak. Nič več pogojev za nastanek zdravju škodljive plesni.

V osnovi so v enote nameščeni trajni visokokakovostni filtri, ki zrak ustrezno filtrirajo in odstranijo različne alergene. Poleg tega so filtri trajni in zelo preprosti za čiščenje, saj jih le speremo pod tekočo vodo in spet so pripravljeni za uporabo. Za ljudi bolj občutljivega zdravja pa so na voljo tudi posebni filtri za cvetni prah.

Preprosto in energetsko učinkovito prezračevanje

Ena od velikih prednosti prezračevalnih sistemov i-Vent je njihova preprosta vgradnja, ki ne zahteva velikega posega v vaš dom. Prezračevalni sistem je mogoče preprosto upravljati kar prek daljinca ali aplikacije, ki je na voljo tako za uporabnike Androida kot iOS.

Poleg tega se prezračevalni sistemi i-Vent ponašajo tudi z varčnostjo, saj posamezna enota porabi le 2,3 evra električne energije na leto, zaradi česar so ti prezračevalni sistemi med najučinkovitejšimi na trgu.

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-Vent:

varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje z aplikacijo,

filter proti alergijam,

preprosta montaža ter

nezahtevno in poceni vzdrževanje.

Številni Slovenci so si enotni: nakup tega sistema je bila ena od najboljših naložb v življenju

Podjetje i-Vent je prezračevalne sisteme v slovenske domove vgradilo že okoli sto tisoč uporabnikom.

Lahko rečem, da je bil nakup prezračevalnega sistema i-Vent ena od mojih najboljših naložb. Zdaj je minilo že sedem let od montaže prezračevalnega sistema v mojem stanovanju. Same pohvale!

Z ženo sva izjemno zadovoljna s sistemom i-Vent, saj nama je olajšal bivanje, v stanovanju je čistejši zrak, še vedno vse deluje.

Investicija, vredna vloženega denarja. Brez prezračevanja si ne predstavljam bivanja v hiši.

To so le trije izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja i-Vent.

Njihovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem ne nazadnje priča okoli sto tisoč zadovoljnih strank, brez katerih i-Vent ne bi obstajal in zagotovo ne bi bil tako uspešen," pove direktor podjetja i-Vent Milan Kuster.