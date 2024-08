Zakonca sta se vrnila na mesto, kjer sta pred 15 leti posnela to fotografijo. Kar sta videla, ju je pretreslo.

Duncan Porter iz Bristola v Angliji je na družbenem omrežju X objavil dve fotografiji. Na prvi z ženo pozirata pred Ronskim ledenikom v Švici avgusta leta 2009.

Petnajst let kasneje sta se odločila poustvariti sliko. Vrnila sta se na isto mesto, le da je bilo tokrat vse drugače. Na mestu, kjer je bil nekoč mogočen ledenik, je zdaj siva skala, majhen tolmun pa se je spremenil v ogromno zeleno jezero. "Ne bom lagal, spravilo me je v jok," je Porter zapisal ob objavi, ki je postala viralna.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum