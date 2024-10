Na letalu s 162 potniki ob pristanku počila pnevmatika, letališče zaprli

Na letalu družbe Ryanair je danes ob pristanku na letališču Orio al Serio v Bergamu počila pnevmatika. Na krovu letala, ki je potovalo iz Barcelone, je bilo 162 potnikov in šest članov posadke, nihče pa ni bil poškodovan.

Pri evakuaciji potnikov so posredovali gasilci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ker so mednarodno letališče Orio al Serio v Bergamu zjutraj zaprli, so več letov preusmerili na bližnji letališči Milano Malpensa in Verona.