Na obisku v Sloveniji zunanja ministra Alžirije in Turčije

Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo popoldne na ministrstvu z alžirskim kolegom Attafom pogovarjala o krepitvi odnosov med državama na bilateralni in multilateralni ravni.

Ob obisku bo potekala uradna slovesnost ob odprtju alžirskega veleposlaništva, ki jo bo vodil Attaf. Vodjo alžirske diplomacije bosta sprejela tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob, ki se je maja sam mudil na obisku v Alžiriji in prisostvoval odprtju slovenskega veleposlaništva v Alžiru.

Attaf se je sicer v Sloveniji mudil že novembra lani, ko je s kolegico Fajon razpravljal zlasti o razmerah na Bližnjem vzhodu in prizadevanjih za mir v tej regiji.

Pred tem bo Fajon na uradnem obisku danes gostila tudi turškega kolega Fidana, s katerim bo prav tako razpravljala o krepitvi že tako dobrih političnih odnosov in vsestranskega sodelovanja.

Turkish foreign minister to visit Slovenia for bilateral talks

Hakan Fidan to discuss bilateral relations as well as current international and regional developments with Slovenian officials on Aug. 30#News #DailyNews #LiveNews #WorldNews#World pic.twitter.com/ypJARdlADv