Predsednica obisk v Mongoliji sklenila z dvostranskimi srečanji

Predsednica države Nataša Pirc Musar je ob obisku v Mongoliji opravila več dvostranskih srečanj. Ob robu Svetovnega ženskega srečanja (WWF) se je med drugim srečala z vodjo Mednarodne organizacije za migracije (IOM), visoko predstavnico Mednarodnega rdečega križa in namestnico Generalnega sekretarja ZN, so sporočili iz predsedničinega urada.

Slovenija tesno sodeluje s predstavniki IOM in direktorico Amy Pope, ki oblikujejo strateške rešitve pri upravljanju migracij v času konfliktov in podnebnih sprememb, ko smo priča vse večji ranljivosti razseljenih oseb, ki so pogosto tarče ilegalnih tihotapcev ali kriminalnih združb, so sporočili iz urada predsednice republike.

"Migracije so človeštvo spremljale skozi vso zgodovino. Slovenija si bo v sodelovanju z enako mislečimi državami in organizacijami še naprej prizadevala za vključujoč pristop pri soočanju s stiskami razseljenih, ki so bili primorani zapustiti svoje domove zaradi konfliktov, podnebnih sprememb, preganjanja in drugih razlogov," so dodali.

Predsednica republike se je ob robu WWF srečala tudi z generalno sekretarko Generalne skupščine mednarodnega Rdečega križa Elyse Mosquini. Govorili sta o izzivih pri zagotavljanju humanitarne pomoči prebivalcem Gaze in razseljenim osebam v Sudanu, kjer ljudje najbolj potrebujejo mednarodno humanitarno pomoč in kjer je Mednarodni odbor rdečega križa (ICRC) trenutno najdejavnejši. Predsednica se je ob tem zavzela za nadaljevanje tesnega sodelovanja med Slovenijo in ICRC.

Za večjo zastopanost žensk na vodilnih mestih

Ob robu WWF se je ločeno srečala še z namestnico Generalnega sekretarja ZN Amino J. Mohammed, ki je predsedujoča skupini ZN za trajnostni razvoj, in z izvršno direktorico globalne mreže GWL Vocies Mario Fernando Espinoso Garces, zadnjo žensko predsednico Generalne skupščine ZN.

Pirc Musarjeva in Mohammedova sta bili osrednji govornici na WWF, kjer sta se pogovarjali o naporih za večjo zastopanost žensk na vodilnih mestih v ZN in o predlogih za reformo mednarodne organizacije.

Predsednica republike je s tem sklenila tridnevni uradni obisk v Mongoliji, ki ga je začela v torek s srečanjem z mongolskim predsednikom Uhnagijnom Hurelsuhom v Ulan Batorju. V okviru prvega uradnega obiska predsednice v tej državi so organizirali poslovni forum. Predsednico je spremljala gospodarska delegacija, ki poslovne priložnosti med drugim vidi na področju obnovljive energije.