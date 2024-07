Mongolci navdušili. "Tako dober videz bi moral biti nezakonit."

Mongolska olimpijska reprezentanca je v začetku meseca predstavila slavnostne uniforme, v katerih se bodo njeni športnice in športniki predstavili na otvoritveni in zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu, in požela val navdušenja. "Tako dober bi moral biti nezakonit." "Če bi delili kolajne za videz, bi bil dobitnik zlata jasen." To sta le dva komentarja, ki sta na spletu pospremila viralno mongolsko predstavitev.