Čistost reke Sene in tekmovanje v njej sta še naprej skrb vzbujajoči vprašanji olimpijskih iger v Parizu. Da je to mogoče, bosta s skokom v reko poskušala dokazati pariška županja Anne Hidalgo in vodja organizacijskega komiteja iger Tony Estanguet.

Hidalgova in Estanguet, pridružil se jima bo tudi prefekt regije Ile de France Marc Guillaume, bosta daljinskim plavalcem in triatloncem poskušala dokazati, da so skrbi pred olimpijskim nastopom odveč. Za politike pa je pomembno tudi vprašanje porabe javnih sredstev, saj so v Parizu v čiščenje onesnažene reke vložili kar 1,4 milijarde evrov.

Pri svojem podvigu Hidalgova in Estanguet ne bosta prva. Šov jima je že v soboto ukradla ministrica za šport Amelie Oudea-Castera, ki je v neoprenu naredila krog v reki v bližini mostu Alexandre III, kjer bodo tekmovanja. To je ministrica storila kljub zadržkom iz laboratorijev, ki nadzorujejo kakovost reke, a prav v zadnjem obdobju je večina analiz dobrih.

Gre tudi za prestiž, saj pogled v reko s pariških mostov ni vabljiv. Po drugi strani pa gre za neverjetno promocijo francoske metropole, če bodo televizijske kamere ponesle sliko o plavalcih v "čisti reki" po svetu, ocenjujejo pri agenciji dpa.

Drago čiščenje reke

Čiščenje reke ter gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav sta državo stala ogromno. Največja težava s čistostjo reke pa se pojavi ob obilnih padavinah, a tudi na tem področju so bili v Parizu v večji meri uspešni. Slabše rezultate v laboratorijih pa v mestu vsaj trenutno razlagajo z nizkimi temperaturami in neobičajno veliko količino padavin v zadnjih mesecih.

Suho vreme v zadnjem času pa je razlog za optimizem. "Ne dvomimo o tem, da bomo na Seni izpeljali tekmovanja," pravi namestnik županje Pierre Rabadan, ki je v mestu odgovoren za projekt iger.

Nekateri trenerji niso najbolj navdušeni

Bolj kritični so številni trenerji. "Seveda smo zdaj osredotočeni na plavanje v reki. Odločitev, da bo tekma v Seni, pa je vse od začetka veliko tveganje. Nikakor ni prav, da bodo stvari med olimpijskimi igrami odvisne od sreče," pravi selektor nemških plavalcev Bernd Berkhahn in dodaja, da bi se Francozi lahko izognili vsem težavam, če bi tekme izpeljali na reki Marni, kjer bodo tekmovali veslači.

Športnike na Seni skrbi tudi rečni tok, saj tekma poteka v krogih in plavati bo treba tudi proti toku. Ob večji količini padavin se tok močno okrepi in izvedba tekme zaradi tega ni mogoča, so pokazale različne meritve. Tudi trenutno je reka trikrat bolj vodnata kot sicer v poletnih mesecih.

