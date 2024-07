Slovensko balinanje v olimpijskem Parizu 2024

V eminentni druščini najboljših svetovnih športnic in športnikov pod petimi olimpijskimi krogi bo 27. in 28. julija v Parizu svoje mojstrstvo olimpijski javnosti predstavila tudi slovenska balinarska reprezentanca, ki jo bosta zastopala aktualna svetovna podprvakinja v hitrostnem zbijanju Nina Volčina in večkratni mladinski svetovni prvak Jaka Štremfel.

Balinarska zveza Slovenije se je z veseljem odzvala povabilu Balinarske zveze Francije, ki si je za skupen nastop v sklopu spremljevalnega programa Olimpijskih iger v Parizu, zaželela ravno slovensko reprezentanco, ki je v obdobju samostojnosti na svetovnih in evropskih prvenstvih ter svetovnih in sredozemskih igrah osvojila kar 270 medalj. Atraktiven dvodnevni dogodek bo potekal na izjemni lokaciji tik ob Francoski in Slovenski hiši v Olimpijskem parku La Villette, ki naj bi po napovedih organizatorjev vsakodnevno sprejel več kot 100 tisoč obiskovalcev.

V Parizu je skoraj že vse pripravljeno na začetek velikega spektakla. Foto: Guliverimage

Delegacija Balinarske zveze Slovenije se bo na povabilo Olimpijskega komiteja Francije in Balinarske zveze Francije v petek, 26. julija, udeležila slavnostne otvoritve olimpijskih iger, sobota in nedelja pa bosta namenjeni zgodovinskemu dogodku za francosko, slovensko in svetovno balinanje.

V soboto dopoldne bodo na sporedu skupni demonstracijski nastopi francoske in slovenske reprezentance v 10-minutni ženski in moški štafeti ter natančnem zbijanju, v popoldanski urah pa dvoboji reprezentanc v mešanem natančnem, hitrostnem in štafetnem zbijanju.

Nedeljsko dopoldne bo prineslo 5-minutne skupne demonstracijske nastope v ženskih in moških štafetah, popoldanski program pa zaključek obračuna med Francijo in Slovenijo v natančnem, hitrostnem in štafetnem zbijanju.

Organizatorji pripravljajo tudi zanimiv program za vse obiskovalce, ki se bodo lahko preizkusili v raznih balinarskih in raffa disciplinah, na velikem ekranu se bodo vrteli atraktivni balinarski promocijski posnetki, za zaključek balinarskega dogajanja pa bo v nedeljo ob 17.30 v Olimpijskem parku La Villette na sporedu 30-minutni nastop mešanih štafet, v katerem bo nastopilo šest francoskih balinark in balinarjev.