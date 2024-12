Zadnje veliko mednarodno tekmovanje v koledarskem letu so slovenski balinarji sklenili v velikem slogu, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Mladi upi so v Portoriku osvojili zlato, tri srebrne in bronasto medaljo.

"Z izkupičkom smo lahko zadovoljni, saj smo si priborili kar štiri finalne nastope, piko na i pa je z zlatom postavil Urban Hiti. Menim, da lahko z velikim zadovoljstvom zremo v prihodnost slovenskega balinanja," je predstave mladih slovenskih upov ocenil predsednik Balinarske zveze Slovenije Primož Marinko.