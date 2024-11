Polona Premru evropska podprvakinja, Sloveniji še tri bronaste medalje

Za slovensko balinarsko reprezentanco je še eno v nizu velikih tekmovanj, s katerega se vrača s šopom medalj. Na članskem evropskem prvenstvu za ženske in mešane discipline v Turčiji je s srebrom v igri v krog navdušila Polona Premru, slovenska izbrana vrsta pa je osvojila bronaste medalje v vseh treh tekaških disciplinah, so sporočili z Balonarske zveze Slovenije (BZS).

Turški Mersin se je še enkrat več izkazal kot srečen kraj za slovensko balinanje, ki je v obmorskem mestu na jugovzhodu Turčije v zadnjih sedmih letih osvojilo kopico medalj. S štirimi se bo v ponedeljek zjutraj v domovino vrnila zasedba, ki je pod vodstvom selektorja Davorja Janžiča in pomočnika Damjana Sofronievskega branila slovenske barve na pravkar končanem prvenstvu stare celine za ženske in mešane discipline.

Polona Premru po pravem trilerju do srebra

"V finalu proti izjemno razpoloženi Jelovici nisem imela pravih možnosti,” je priznala evropska podprvakinja Polona Premru. Foto: Balinarska zveza Slovenije Slovenija je ponovno potrdila svojo kakovost in po številu osvojenih medalj zasedla četrto mesto. V slovenskem taboru so se najbolj razveselili srebra Polone Premru v igri v krog, ki se je z nekaj težavami prebila v polfinale, v katerem je v sobotnih jutranjih urah po pravem trilerju in dveh podaljških s 24:21 premagala Italijanko Valentina Basei, nato pa morala v opoldanskem velikem finalu po porazu s 16:26 stisniti roko Hrvatici Nives Jelovica.

“Glede na slabši začetek, sem s srebro medaljo izjemno zadovoljna. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem se na težkih igriščih ujela pri bližanju. Pika na i je bila polfinalna zmaga proti Basei, medtem ko v finalu proti izjemno razpoloženi Jelovici nisem imela pravih možnosti,” je za BZS pojasnila nova evropska podprvakinja.

Še v treh disciplinah blizu finalu

Slovenska vrsta, v kateri so ob Premru in izkušeni Tadeji Petrič nastopile kar tri debitantke na največjih tekmovanjih Jacqueline Strnad, Eneja Ozbič Primc in Rebecca Martulaš ter debitant na članskih evropskih prvenstvih Jaka Štremfel, so bili blizu finalu še v dveh disciplinah. Košir je klonila v polfinalu hitrostnega zbijanja proti Italijanki Natalie Gamba s 37:39, ženska štafeta Košir - Ozbič Primc pa je v polfinalu s 40:41 izgubila proti domači navezi Inci Ece Ozturk - Mine Turker.

S polfinalom sta do brona prišla tudi Rebecca Martulaš in Jaka Štremfel v mešanem štafetnem zbijanju, medtem ko je Petrič v igri posamezno osvojila peto mesto, tako kot dvojica Premru - Ozbič Primc, na sedmem mestu pa je tekmovanje v natančnem zbijanju zaključila Martulaš.

Slovenija je tako na članskih ter mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih ter svetovnih in sredozemskih igrah v obdobju samostojnosti osvojila že 276 medalj, od tega 72 zlatih.

