V francoski prestolnici v času OI tudi slovenski balinarji

V francoski prestolnici bo v sklopu spremljevalnega programa olimpijskih iger nastopila tudi slovenska balinarska reprezentanca, ki bo skupaj z domačo izbrano vrsta v olimpijskem parku La Villette predstavila atraktivne balinarske discipline, so sporočili iz slovenske zveze tega neolimpijskega športa

"Promocijski dogodek bo potekal 27. in 28. julija 2024 v olimpijskem parku La Villette na prireditvenem prostoru ob Francoski hiši, torej tudi v neposredni bližini Slovenske hiše v Parizu," so zapisali v Balinarski zvezi Slovenije (BZS).

Slovenijo bosta zastopala aktualna svetovna podprvakinja Nina Volčina in večkratni mladinski svetovni prvak Jaka Štremfel, v delegaciji pa bosta še predsednik BZS Primož Marinko in član strokovnega štaba Dejan Tonejc.

"Pri BZS smo počaščeni, da je Balinarska zveza Francije za promocijo balinanja v okviru OI v Parizu kot partnerja izbrala ravno nas. Dogodek bo organiziran ob podpori Olimpijskega komiteja Francije, v dvodnevnem programu pa bo na sporedu obilo atraktivnih tekem vrhunskih francoskih in slovenskih balinark ter balinarjev in aktivnosti za obiskovalce," so dodali v BZS.