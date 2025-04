Sežanska Skala državni balinarski prvak

Balinarji sežanske Skale so četrtič in drugo leto zapovrstjo državni prvaki. V finalu super lige so z 2:1 v zmagah ugnali QAP Postojno, ki je dobila prvo tekmo na domačem igrišču, v Sežani pa so obe tekmi dobili gostitelji, ki so tako oplemenitili vlogo prvega nosilca.

Letošnjo končnico lige so odigrali po novem formatu, saj so se za razliko od zaključnih turnirjev iz preteklih let najboljše štiri ekipe rednega dela sezone za naslov prvaka potegovale v polfinalu in finalu na dve zmagi.

V polfinale je kot prvi nosilec vstopila sežanska Skala, ki je imela kar precej dela s škofjeloško Trato, a je unovčila prednost domačega igrišča na odločilni tretji tekmi. Podobno velja tudi za QAP Postojno, ki je z 2:1 odpravila Termplasti Ilirsko Bistrico.

Odločilni finalni dvoboj v Sežani je prinesel izenačen uvod, saj sta si ekipi razdelili točke tako v prvih klasičnih igrah kot tudi v hitrostnem zbijanju, v katerem sta blestela Martin Zdauc pri domačih in Jaka Štremfel pri gostih. Rezultatska tehtnica je ostala v ravnovesju tudi po natančnem zbijanju, prvo vodstvo pa je po zaslugi štafete Gašper Povh - Klemen Sosič šele po dveh tretjinah dvoboja pripadlo Skali, ki je suvereno odigrala zaključni del tekme in proslavila četrti naslov v obdobju samostojne Slovenije.

Do konca maja bodo znani tudi državni prvaki in prvakinje v ligah za članice in mlade ter pokalni prvaki v moški konkurenci, sredi junija bo na sporedu prvi krog evropskega klubskega pokala, avgust bo prinesel nastop balinarske reprezentance na svetovnih igrah na Kitajskem, jesen pa bo v znamenju moškega evropskega članskega prvenstva, svetovnega prvenstva za članice in mešane discipline ter svetovnega prvenstva za mlajše člane in mladince.