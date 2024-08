Pirc Musarjeva začenja obisk v Mongoliji

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes začenja tridnevni uradni obisk v Mongoliji, katerega namen je krepitev političnega dialoga in sodelovanja med državama. Gre za prvi državniški obisk slovenskega predsednika oz. predsednice v Mongoliji, odkar je ta s Slovenijo pred 31 leti vzpostavila diplomatske odnose.

Predsednica se bo danes srečala z gostiteljem, mongolskim predsednikom Uhnagijnom Hurelsuhom, predsednikom parlamenta Dašzegvejem Amarbajasgalanom in premierjem Luvsanamsrainom Ojun-Erdenom.

Teme pogovorov bodo agenda ženske, mir in varnost, boj proti nekaznovanosti, enakopravnost spolov, odnosi med EU in Mongolijo ter razmere v svetu. Obisk je namenjen tudi spodbujanju sodelovanja med državama na področju gospodarstva, turizma, povezljivosti, raziskav, boja proti podnebnim spremembam, trajnostnega razvoja in opolnomočenja žensk.

Iskanje gospodarskih priložnosti

S Hurelsuhom bo Pirc Musar podpisala izjavo, s katero bosta potrdila namero o sodelovanju, državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin pa bo podpisal memorandum o sodelovanju na področju turizma med pristojnima ministrstvoma.

Pirc Musar na obisku spremlja gospodarska delegacija, ki se bo na sredinem poslovnem forumu s partnerji pogovarjala o možnostih prodora na mongolski trg.

V četrtek bo predsednica skupaj z mongolskim kolegom osrednja govorka na Svetovnem ženskem forumu. Poleg nastopa na panelu na temo vloge žensk v boju proti podnebnim spremembam se bo udeležila še delavnice na temo opolnomočenja žensk v gozdarstvu, ki je del tekočega razvojnega projekta Slovenije v Mongoliji.