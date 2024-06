Vodenje urada predsednice republike prevzema Jan Kovačič

Da Krek zapušča predsedničin urad so sicer v slednjem potrdili v začetku maja. Dosedanji generalni sekretar se vrača na delovno mesto v Slovensko vojsko.

Krek je sicer položaj generalnega sekretarja v uradu predsednice prevzel takoj ob nastopu mandata Pirc Musar, ki je v DZ zaprisegla 22. decembra 2022. V uradu predsednika je služboval tudi pod predsednikoma Danilom Türkom in Borutom Pahorjem. V času Türkovega predsedovanja je bil ravno tako generalni sekretar, nato pa je bil svetovalec Boruta Pahorja za nacionalno varnost in obrambne zadeve.

Kovačič, ki bo nasledil Kreka, že deset let deluje na področju protokolarnih dogodkov in odnosov z javnostmi na najvišji državniški ravni, so danes sporočili iz predsedničinega urada. Diplomant mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede je že v času študija delal v Protokolu Republike Slovenije, od marca 2017 pa je zaposlen v uradu predsednika. Do imenovanja na čelu urada je v kabinetu predsednice Pirc Musar opravljal naloge s področij strateškega komuniciranja, odnosov z javnostmi ter načrtovanja in izvedbe predsedničinih obveznosti v Sloveniji in tujini, v času predsednika Boruta Pahorja pa je opravljal naloge s področij načrtovanja in izvedbe njegovih obveznosti doma in v tujini ter odnosov z javnostmi.

Kot predstojnik urada bo Kovačič zdaj odgovoren za njegovo poslovanje in s tem zagotavljanje vse potrebne podpore predsednici republike za izvajanje njene funkcije, so zapisali v uradu predsednice.

Generalni sekretar po zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike vodi urad predsednika republike. Imenuje in razrešuje ga predsednik republike. Skladno z določbami zakona skrbi za izvrševanje vseh zadev, povezanih z opravljanjem funkcije in pristojnosti predsednika republike, pri čemer sodeluje z drugimi državnimi organi ter z organi lokalnih skupnosti, prav tako pa je odredbodajalec za uporabo sredstev za delo predsednika republike in njegovega urada.